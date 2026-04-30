Guvernatorul BNR propune o nouă strategie pentru tezaurul României de la Moscova: „Demersul trebuie să fie imun la ciclurile electorale și la calculele politice”

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, anunță că după încheierea crizei guvernamentale, Banca Centrală va înainta autorităților un memorandum privind tezaurul României de la Moscova. Astfel, noua „strategie" trebuie să țintească dincolo de ciclurile electorale și calculele politice pentru recuperarea acestuia.

Banca Națională a României (BNR) va înainta autorităților un memorandum prin care va propune o nouă strategie în abordarea problemei tezaurului României de la Moscova.

Anunțul a fost făcut miercuri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

„Pentru ca eforturile noastre să fie eficiente și durabile, avem nevoie de sprijinul concret al instituțiilor statului român și al societății civile. Un astfel de demers ar fi eficient dacă ar fi imun la ciclurile electorale și la calculele politice pe termen scurt. Ambele sunt utile și legitime într-o democrație, însă abuzul de aceste unelte împiedică formarea unui consens și, mai ales, lipsește de constanță niște eforturi care trebuie să fie, de fapt, naționale. Tocmai de aceea, după epuizarea crizei politice pe care o traversăm, Banca Națională a României va înainta autorităților un memorandum prin care va propune o nouă strategie în abordarea problemei tezaurului nostru de la Moscova”, a declarat, miercuri Mugur Isărescu, în cadrul unei dezbateri dedicate tezaurului României de la Moscova, potrivit Agerpres.ro

Guvernatorul BNR s-a referit la pierderile României, prin transferul a zeci de tone de aur către Moscova.

Peste 90 de tone de aur, transferate la Moscova

„Cea mai mare (pierdere – n.red.) dintre acestea, sau una dintre cele mai mari, este reprezentată de cele 91,5 tone de aur fin transferate în 1916 și 1917 la Moscova. Transferul s-a realizat într-un context militar extrem de nefavorabil României, către singurul aliat cu care aveam graniță comună și cu care împărțeam frontul de Est. Chiar în acele condiții, Consiliul de administrație al Băncii Naționale a trecut la încărcarea casetelor cu monede de aur în trenul de la Iași numai după ce reprezentantul Guvernului rus a semnat protocolul româno-rus în care garanta «integritatea valorilor ce vor fi trimise în Rusia de Banca Națională a României atât pe timpul parcursului cu trenul, cât și în timpul păstrării lor la Moscova». După cum știți, în pofida protocoalelor cu valoare de tratat internațional, puterea bolșevică a decis confiscarea întregului tezaur românesc în ianuarie 1918”, a afirmat Mugur Isărescu.

În martie 2024, Parlamentul European a adoptat o rezoluției referitoare la returnarea tezaurului național al României însușit ilegal de Rusia.

Potrivit guvernatorului BNR, comisia comună româno-rusă, din care au făcut parte și reprezentanții Băncii Naționale, nu s-a mai întrunit din noiembrie 2019.

România are nevoie de o strategie națională stabilă, imună la cicluri politice, susținută de toate instituțiile statului, a explicat Mugur Isărescu, astfel încât acest dosar să poată fi concretizat.

