Dinu Iancu Sălăjanu și o directoare din CJ Sălaj au contestat controlul judiciar în dosarul DNA

Președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, și directoarea Ioana Lavinia Ghilea au contestat măsura controlului judiciar impusă de procurorii DNA Cluj.

Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, și Ioana Lavinia Ghilea, director executiv în cadrul Direcției Investiții și Programe Publice, au contestat măsura controlului judiciar dispusă de DNA Cluj.

Plângerile depuse de cei doi vor fi analizate de Tribunalul Sălaj, în timp ce ancheta vizează suspiciuni de abuz în serviciu și luare de mită în legătură cu atribuirea unor contracte publice, conform Clujust.ro.

Cei doi au depus plângeri la Tribunalul Sălaj, care urmează să fie judecate în data de 29 aprilie.

În acest context, organizația PNL Sălaj a anunțat că Sălăjanu s-a autosuspendat din funcția de președinte al filialei județene a partidului pe durata procedurilor judiciare.

Acuzații de abuz în serviciu și luare de mită

Potrivit anchetatorilor, Dinu Iancu Sălăjanu este urmărit penal pentru două infracțiuni de abuz în serviciu, iar Ioana Lavinia Ghilea pentru luare de mită în formă continuată.

Procurorii DNA susțin că deciziile luate în cadrul unor proceduri de achiziție publică ar fi fost influențate în mod nelegal.

„În zilele de 20 septembrie 2024 și 2 iulie 2025, inculpatul Iancu Sălăjanu Dinu, în calitatea menționată anterior, ar fi emis două dispoziții prin care ar fi completat comisia de evaluare a ofertelor cu patru experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii pentru elaborarea documentației tehnice aferente realizării unor lucrări de drum expres.

Cei patru experți ar fi fost cooptați în comisia de evaluare a ofertelor, deși s-ar fi aflat în conflict de interese, în sensul că ar fi fost interpuși ai uneia dintre societățile ofertante, împrejurare de natură să afecteze corectitudinea procedurii de atribuire.

Anterior, la data de 18 octombrie 2022, același inculpat ar fi emis o dispoziție prin care ar fi completat o altă comisie de evaluare cu doi experți, în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii privind elaborarea documentației tehnice și acordarea de asistență tehnică pentru lucrări de investiții la un spital, situație care, de asemenea, ar fi fost de natură să influențeze atribuirea contractului.

Ca urmare a atribuirii celor două contracte către firma favorizată, în condițiile descrise, s-ar fi produs un prejudiciu în dauna Consiliului Județean Sălaj, estimat la 75.000 lei, precum și afectarea intereselor legitime ale celorlalți participanți la procedurile de achiziție publică.”, potrivit DNA.

Foloase necuvenite și suspiciuni de favorizare

În ceea ce o privește pe Ioana Lavinia Ghilea, procurorii susțin că aceasta ar fi primit bani și alte beneficii în schimbul favorizării unor firme implicate în contracte publice.

„La data de 5 august 2025, inculpata Ghilea Ioana Lavinia, în calitatea menționată anterior, având atribuții privind identificarea nevoilor investiționale ale Consiliului Județean Sălaj, pregătirea încheierii contractelor de lucrări și servicii, precum și verificarea modului de executare a acestora, ar fi primit suma de cel puțin 5.000 de euro de la inculpatul L.I. (Larionesi Iacob – n.red)

Suma ar fi fost oferită în scopul favorizării societăților SC Frasinul SRL și SC Transilvania Grand Construct SRL, care derulau contracte sau participau la proceduri de achiziții publice organizate de Consiliul Județean Sălaj.

De asemenea, la data de 22 noiembrie 2024 și în perioada august–septembrie 2025, aceeași inculpată ar fi acceptat promisiunea și, respectiv, ar fi primit foloase necuvenite în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu, constând în lucrări de renovare a biroului și a apartamentului personal, de la inculpatul S.F.C.

În schimbul acestor foloase, inculpata ar fi urmărit favorizarea unei asocieri de firme reprezentate de acesta, prin emiterea cu întârziere a ordinului de începere a unor lucrări, punerea la dispoziție a unor documente din cadrul procedurii de achiziție publică, precum și acordarea de consultanță cu privire la aspectele semnalate de reprezentanții asocierii.”

Ancheta continuă

Cazul se află în continuare în atenția procurorilor DNA, iar decizia instanței privind contestațiile la controlul judiciar ar putea influența evoluția dosarului.

Ancheta vizează modul în care au fost atribuite contracte publice în cadrul Consiliului Județean Sălaj, într-un dosar care ridică suspiciuni serioase privind corectitudinea procedurilor și utilizarea fondurilor publice.

