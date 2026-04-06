Masa de Paște a devenit un lux în 2026, prețurile la alimentele de bază au explodat

Produsele tradiționale pentru masa de Paște s-au scumpit semnificativ în ultimul an, cele mai mari creșteri fiind înregistrate la pudra de cacao și ciocolată.

Produse tradiționale pentru masa de Paște expuse pe rafturi, cu prețuri în creștere la alimentele de bază precum ouă, cozonac și ciocolată. | Foto: monitorulcj.ro

Prețurile alimentelor utilizate frecvent în preparatele specifice sărbătorilor pascale au înregistrat creșteri consistente, conform datelor analizate pentru februarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, pudra de cacao conduce topul scumpirilor, cu un avans de 46,33%, fiind urmată de ciocolată, care s-a scumpit cu 29,02%. De asemenea, miezul de nucă a înregistrat o creștere de 17,48%, iar cozonacul, produs nelipsit de pe mesele românilor, s-a scumpit cu 15,66%, conform datelor transmise de INS către Agerpres.ro.

În același timp, și alte produse de bază au devenit mai costisitoare. Ouăle s-au scumpit cu 14,3%, iar pâinea cu 10,12%, în timp ce alte ingrediente utilizate în mod curent în preparatele de Paște au consemnat majorări mai moderate. Printre acestea se numără rahatul simplu sau mixt (+9,11%), carnea de oaie și miel (+8,85%), esența de rom (+7,68%) și vinul (+6,9%), potrivit acelorași date oficiale.

Creșteri mai temperate la lactate

În ceea ce privește produsele lactate, creșterile de preț au fost mai reduse. Brânza de vacă (telemea) s-a scumpit cu 6,33%, iar brânza de oaie (telemea) cu 3,69%, indicând o evoluție mai temperată comparativ cu alte categorii de produse alimentare.

Ridichile, singura ieftinire

Pe de altă parte, în cazul unor produse proaspete, evoluțiile au fost mai moderate sau chiar în scădere. Ceapa verde s-a scumpit cu 2,78%, salata verde cu 1,8%, în timp ce ridichile de lună reprezintă singurul produs care s-a ieftinit, înregistrând o scădere de 5,51%. Datele vin în contextul apropierii sărbătorilor pascale, perioadă în care consumul de produse tradiționale crește semnificativ, iar majorările de preț pun presiune suplimentară pe bugetele consumatorilor.

