Instanța supremă a dat Guvernul în judecată pentru bani. Premierul Ilie Bolojan: „Nu Executivul este responsabil, bugetul a fost modificat în Parlament”.

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a dat în judecată Guvernul României pentru că a amânat plata unor restanțe salariale ale magistraților pentru a avea bani la pachetul social promovat de PSD.

Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat luni, 20 martie 2026, că a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor, în contencios administrativ, pentru amânarea plății unor drepturi salariale restante ale magistraților.

În cererea de chemare în judecată, semnată de președinta ÎCCJ, Lia Savonea, se solicită judecătorilor Curții de Apel București, printre altele, aplicarea de amenzi premierului Ilie Bolojan și ministrului Finanțelor, în cazul în care nu vor pune în executare decizia instanței.

Proiectul de buget transmis Parlamentului de Ministerul Finanțelor prevedea aproape 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte în 2026, o creștere de aproximativ 50% față de anul precedent. Sumele suplimentare erau destinate achitării unor drepturi salariale restante, rezultate din majorări stabilite retroactiv prin hotărâri judecătorești.

Restanțele au apărut după ce, în 2023, Înalta Curte - condusă atunci de Corina Corbu - și Parchetul General - condus de Alex Florența - au decis majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor cu 25%, pentru a se alinia unor decizii ale instanțelor. Majorarea se aplică retroactiv, începând cu anul 2018.

Guvernul a decis însă amânarea unei părți din aceste plăți și a redirecționat fondurile către pachetul de ajutoare sociale de 1,1 miliarde de lei promovat de PSD.

În documentul înaintat Curții de Apel de către Înalta Curte de Casație și Justiție se solicită următoarele:

obligarea pârâților la punerea la dispoziția reclamantei a tuturor fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante ale magistraților, prevăzute în titluri executorii scadente în anul 2026;

emiterea actelor administrative și efectuarea tuturor demersurilor bugetare necesare pentru includerea/alocarea integrală a sumelor solicitate necesare achitării drepturilor salariale restante prevăzute în titluri executorii, scadente în anul 2026, inclusiv prin rectificare bugetară, dacă este cazul;

stabilirea prin dispozitiv a unui termen de executare de maxim 10 zile precum și a amenzii prevăzute la art. 24 alin. (2) din Legea nr. 544/2004, respectiv amenda în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere, în sarcina persoanelor responsabile, respectiv ministrul Finanțelor și prim-ministrul României, pentru neexecutarea obligației stabilite prin hotărârile judecătorești definitive, precum și obligarea acestora la plata despăgubirilor pentru neexecutare;

aplicarea penalităților de 2% pe fiecare zi de întârziere.

Înalta Curte susține că neplata sumelor restante afectează dreptul de proprietate al judecătorilor care dețin titluri executorii neexecutate de peste zece ani. Totodată, instanța supremă acuză Guvernul că încalcă principiul separării puterilor în stat și subminează legitimitatea instanțelor.

Decizia de a acționa în instanță vine după ce Lia Savonea a depus vineri o plângere prealabilă la Guvern, în care critica măsurile recente îndreptate împotriva magistraților, inclusiv legea privind reducerea pensiilor.

„Înalta Curte de Casație și Justiție a luat act cu îngrijorare de atitudinea Guvernului României, care în mod constant și sistematic a adoptat măsuri cu efect de restrângere și afectare a drepturilor judecătorilor, începând cu intervențiile asupra regimului pensiilor și continuând, în prezent, cu ignorarea obligațiilor legale de executare a hotărârilor judecătorești definitive. Această evoluție nu este una izolată. Ea reflectă o practică ce ridică serioase semne de întrebare cu privire la respectarea principiilor statului de drept. Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Executarea nu poate fi amânată, reinterpretată sau făcută discreționar. Atunci când obligațiile stabilite prin hotărâri definitive sunt, în mod repetat, supuse unor mecanisme de reeșalonare unilaterală, prin care statul, în calitate de debitor, își arogă dreptul de a decide singur când și cum își execută propriile obligații, vorbim despre un comportament incompatibil cu ordinea juridică”, declara vineri ÎCCJ.

Prim-ministrul Ilie Bolojan: „Nu Guvernul este responsabil, bugetul a fost modificat în Parlament”.

Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, a reacționat după anunțul ÎCCJ.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, luni, că după ce ICCJ a acționat Executivul în instanță, că nu Guvernul este responsabil pentru această situație pentru că a propus un buget care a fost modificat în Parlament, de către parlamentari, și, în al doilea rând, este o problemă de suportabilitate.

„Guvernul a promovat un buget, acest buget a fost amendat în Parlament și, indiferent de sentința care va fi dată, dar poate va fi dată tot cum au fost date și sentințele în zona de salarizare a magistraților, ea practic nu poate fi pusă în aplicare, că nu Guvernul a definitivat proiectul final de buget, ci Parlamentul României. Gândiți-vă că primești o sentință, mai propui ceva, un proiect de lege și din nou în Parlament se modifică. Deci, cred că o atenție mai mare ar fi fost binevenită atunci când declanșezi astfel de acțiuni”, a spus Bolojan, la Digi 24, potrivit Agerpres.ro.

Întrebat dacă Înalta Curte de Casație nu a acționat pe cine trebuie în instanță, premierul a explicat: „Guvernul a propus un buget care a fost modificat în Parlament, în baza discuțiilor din Parlamentul României, de către parlamentari”.

„Prin urmare, nu Guvernul este responsabil pentru această situație. Și, în al doilea rând, e o problemă de suportabilitate pur și simplu bugetară și socială, că atunci când nu ai bani suficienți și trebuie achitate niște sume care vin istoric din spate, România este într-o situație de criză, personal, cred că, din punct de vedere moral, când ai astfel de situații, ai dreptul moral să te gândești la anumite eșalonări”, a adăugat Ilie Bolojan.

