ÎCCJ este pregătită să dea în judecată Guvernul pentru restanțele salariale ale magistraților

Înalta Curte de Casație și Justiție a depus o plângere prealabilă împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor, primul pas pentru a ataca în instanță decizia de amânare a plății unor drepturi salariale restante către magistrați.

Înalta Curte, condusă de Lia Savonea, a anunțat că va da în judecată Guvernul României Foto: Facebook, Înalta Curte de Casație și Justiție

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis vineri o plângere prealabilă către Guvern și Ministerul Finanțelor, deschizând calea unei posibile acțiuni în contencios administrativ. Documentul a fost făcut public de judecătorul Alin Ene, membru al Consiliul Superior al Magistraturii și susținător al șefei instanței supreme, Lia Savonea. În plângere, instanța supremă solicită alocarea integrală a fondurilor necesare pentru plata drepturilor salariale restante stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, conform Agerpres.ro.

Aproape 1 miliard de euro prevăzuți inițial

Potrivit datelor citate de Agerpres.ro, proiectul de buget pentru 2026 includea aproximativ 5 miliarde de lei pentru Înalta Curte, o creștere de circa 50% față de anul precedent. Aceste fonduri erau destinate plății unor restanțe salariale către magistrați, rezultate din majorări stabilite retroactiv, în urma unor decizii judecătorești. Guvernul a decis însă amânarea unei părți din aceste plăți, redirecționând banii către un pachet de ajutoare sociale în valoare de 1,1 miliarde de lei.

CITEȘTE ȘI:

„Refuz nejustificat” și încălcarea cadrului legal

În documentul oficial, semnat de Lia Savonea, instanța supremă acuză Guvernul de un refuz nejustificat de a respecta obligațiile legale. Reprezentanții ICCJ susțin că Executivul a încălcat propriile reguli privind plata eșalonată a acestor drepturi, stabilite încă din 2018. „Executarea hotărârilor judecătorești nu este opțională. Executarea nu poate fi amânată sau reinterpretată discreționar”, au transmis reprezentanții instanței.

Amenințări cu proces și daune

În cazul în care plângerea nu va fi soluționată favorabil, Înalta Curte își rezervă dreptul de a acționa Guvernul în instanță. Mai mult, instituția avertizează că va solicita despăgubiri nu doar de la autorități, ci și de la persoanele responsabile pentru menținerea refuzului. De asemenea, ar putea fi cerute penalități pentru întârziere, inclusiv amenzi calculate zilnic, conform legislației în vigoare.

Tensiuni mai vechi între Guvern și magistrați

Conflictul vine pe fondul unor tensiuni mai vechi între autorități și sistemul judiciar. Înalta Curte a acuzat anterior Guvernul că ignoră în mod sistematic hotărârile judecătorești definitive și că adoptă măsuri care afectează drepturile magistraților. Restanțele salariale au apărut după majorarea cu 25% a salariilor judecătorilor și procurorilor, decisă în 2023 și aplicată retroactiv din 2018.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: