Deputatul Emanuel Ungureanu a câștigat procesul în care fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila îi cerea 500.000 de lei

După ce, inițial, Alexandru Rafila i-a cerut jumătate de milion de lei lui Emanuel Ungureanu în procesul cu denunțarea contractului de consultanță cu OMS, acum, fostul ministru al Sănătății e bun de plată.

Emanuel Ungureanu (stânga), victorie în instanță cu Alexandru Rafila (dreapta) | Foto: SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO / gov.ro

Deputatul Emanuel Ungureanu de la USR (actualmente în circumscripția electorală Suceava, ex la Cluj în mandatul 2016-2020) a anunțat că a câștigat definitiv procesul cu fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila (actualmente deputat PSD) pentru denunțarea contractului de consultanță de 21 de milioane de euro cu Organizația Mondială a Sănătății.





Ungureanu, victorie anti-cenzură

Decizia instanței reprezintă o „victorie” pentru libertatea de exprimare, a scris deputatul , vineri, 27 martie 2026, pe Facebook.

„După 5 ani de procese, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis clar, am avut dreptul și chiar îndatorirea să critic activitatea de ministru al lui Alexandru Rafila. Rafila trebuie să-mi plătească cheltuieli de judecată. Despre ce a fost acest proces cu care m-a hărțuit Rafila 5 ani? Rafila m-a dat în judecată pentru că am vorbit public despre: contractul de zeci de milioane de euro cu OMS, modul în care au fost gestionați banii publici, deciziile sale ca ministru. Mi-a cerut 500.000 de lei și să tac”, a precizat Ungureanu.

Potrivit deputatului, instanțele au stabilit, astfel, că opiniile publice pe care le-a exprimat au fost „în interes public” și au reprezentat „critică legitimă” la adresa unui ministru.

„În plus, am depus plângere penală la Parchetul European cu privire la contractele de consultanță încheiate în timpul mandatului lui Rafila și aștept rezultatele anchetei. Asta înseamnă un lucru simplu: nu poți reduce la tăcere un parlamentar care pune întrebări despre bani publici”, mai scrie deputatul USR.

Acesta citează și minuta instanței, conform căreia ICCJ anulează recursul declarat de Alexandru Rafila împotriva deciziei civile din 3 decembrie 2024 a Curții de Apel București. Fostul ministru va trebui să îi plătească lui Emanuel Ungureanu cheltuieli de judecată de 7.381 lei.

Acesta nu este singurul conflict dintre cei doi.

În 2023, Emanuel Ungureanu a depus plângere penală împotriva lui Alexandru Rafila, ministru al Sănătății la acea vreme, în scandalul dispozitivelor medicale reutilizate. Deputatul USR a afirmat că și la Cluj se știa de această practică.

CITEȘTE ȘI: