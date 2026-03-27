„RO-Alert” pentru energie: românii vor primi alerte pe telefon când consumul de energie se apropie de limită

Românii ar putea primi alerte direct pe telefon atunci când consumul de energie se apropie de limită.

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pregătește un sistem similar RO-Alert, care va trimite notificări când se atinge pragul de 80% din consumul de energie stabilit în contract.

Președintele ANRE, George Niculescu, a anunțat că instituția lucrează la o modificare care va obliga furnizorii să informeze consumatorii în momentul în care ajung la circa 80% din consumul stabilit prin contract.

„Lucrăm la o modificare, ne dorim ca furnizorii să anunțe consumatorii atunci când consumul de energie se apropie de 80% din convenția de consum”, a declarat George Niculescu, potrivit informării publicate de ANRE pe pagina de Facebook.

Practic, consumatorii vor putea primi notificări (SMS, e-mail sau în aplicație), similar serviciilor de telecom, atunci când se apropie de limita de consum stabilită prin contract. Scopul demersului vizează evitarea facturilor mari.

Extinderea contoarelor inteligente

Principala problemă este reprezentată de infrastructură.

Potrivit datelor oficiale, din aproximativ 10 milioane de utilizatori, doar 3,5 milioane, adică aproximativ 35%, beneficiază de contoare inteligente care pot transmite date în timp real, cu diferențe semnificative între operatori.

„Procentul este mic, iar decalajele între operatorii de distribuție semnificative. Un operator are 69% (contoare inteligente instalate – n.red.), alții sunt la 32-36%, iar unul foarte mare, doar 14%. Trebuie să devină o prioritate pentru operatori, fără ele nu putem să vorbim de optimizarea consumului, nu putem vorbi de contracte de tarifare orare diferențiate, pentru optimizarea consumului în funcție de prețul orar”, a declarat președintele ANRE.

Măsura are ca obiectiv creșterea controlului asupra consumului, evitarea costurilor neprevăzute și decizii informate privind optimizarea consumului.

