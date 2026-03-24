Risc pentru transporturile de marfă și elevi navetiști din cauză că România are una dintre cele mai mari accize și prețuri din UE la combustibili

Președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), Beniamin Lucescu a spus că din cauză că România are printre cele mai mari accize și prețuri la carburanți, aproape jumătate de milion de elevi ar putea să nu fie transportați la școală.

Transportul elevilor la școli, sub semnul întrebării | Foto: monitorulcj.ro / Fotografie ilustrativă

România se află în prezent printre statele Uniunii Europene cu cele mai ridicate accize și prețuri la motorină, nivel care generează riscuri imediate pentru transportul de marfă și pentru cel al elevilor navetiști, în condițiile în care operatorii nu își mai pot acoperi costurile, a declarat, luni, 23 martie 2026, președintele Federației Operatorilor Români de Transport (FORT), Beniamin Lucescu.

În acest context, transportatorii rutieri solicită intervenția urgentă a Guvernului.

„Transportatorii de marfă sunt prinși în niște contracte făcute la început de an și există riscul să nu-și poată onora aceste prestări de servicii, să nu mai ajungă marfa la raft. Un alt risc major este ca elevii preuniversitari, în jur de 500.000, care fac naveta zilnic cu transportatorii de persoane, să nu mai ajungă la școală, deoarece acest preț nu poate fi transferat în marjă. Marjele în transport sunt undeva la 2-5%. De aceea, cred că este momentul ca Guvernul României să intervină într-un fel, uitându-ne ce fac celelalte țări din jurul nostru și Uniunea Europeană”, a menționat Beniamin Lucescu, în cadrul unei conferințe de presă organizate de IMM România, potrivit Agerpres.ro.

Riscuri la transportul elevilor la școli

În ceea ce privește transportul elevilor, președintele FORT a subliniat că este „un serviciu public” și este dificil ca tariful să fie modificat, operatorii de transport fiind captivi în acest preț.

„Modificarea lui durează foarte mult și există riscul să nu mai existe bani pentru pornirea autobuzelor care să ducă elevii la școală dimineața. Nu săptămâna aceasta, nu săptămâna viitoare, dar există acest risc și sunt în jur de 500.000 de elevi preuniversitari care fac naveta gratuit. Există acel instrument prin care statul achită ulterior transportul operatorilor și există acest risc să nu mai putem duce elevii la școală. Eu vă spun ce transmit operatorii de transport din sector”, a adăugat el.

România are printre cele mai mari accize din UE

Totodată, el a subliniat că România are printre cele mai scumpe accize din Uniunea Europeană.

„Avem undeva în jur de 560 de euro la mia de litri. Țări din jurul nostru, Bulgaria - 340 de euro la mia de litri acciză, Polonia - 360 euro. Germania stă mult mai bine ca noi, are 470 de euro la mia de litri. Directiva europeană spune că minimumul este de 330 de euro la mia de litri. Deci, la ora actuală, România are una dintre cele mai scumpe accize din Uniunea Europeană. Apoi, în ceea ce privește prețul pe litru, avem foarte multe țări care sunt sub noi ca nivel de cost. Slovenia - 7,7 lei, într-adevăr au intervenit și au un preț determinat. Bulgaria, fără ca statul să intervină, este cu aproximativ 1 leu sub noi, undeva la 8,8 lei/litru la motorină. Italia a intervenit, statul a scăzut acciza cu 25 de cenți și, la ora actuală, au motorina mai ieftină ca noi, în jur de 9 lei. Deci și în acest caz suntem tot printre primele țări din Uniunea Europeană cu cel mai mare preț la motorina standard. Astăzi este 9,85 lei, cea mai ieftină motorină standard la pompă', a adăugat președintele FORT.

Potrivit acestuia, Guvernul trebuie să intervină pentru toți, luând exemplul altor țări.

„În discuțiile cu transportatorii există o intenție de a organiza proteste, dar noi așteptăm să se intervină săptămâna aceasta. Așteptăm o intervenție din partea Guvernului”, a mai spus reprezentantul organizației.

