Un minor din județul Cluj a fost reținut după ce a avut un cuțit asupra sa la școală!

Un elev în vârstă de 17 ani din Gherla, județul Cluj a fost reținut după ce a fost prins cu un obiect contondent asupra sa la școală.

Potrivit Gherla Info, în perioada 17-20 februarie acesta ar fi mers la școală cu un cuțit asupra sa în incinta unei unități de învățământ.

Obiectul contondent a fost descoperit și confiscat de către cadrele didactice. În plus, minorul nu era la prima abatere: într-un alt caz, ar fi constrâns un elev prin acte de violență și amenințări pentru a obține bani, prejudiciul fiind de aproximativ 400 de lei.

Conform sursei, în 18 martie procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de acesta.

Totodată, față de minor a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, apoi a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gherla, care a dispus măsura arestului preventiv pentru 30 de zile.

CITEȘTE ȘI: