Producția de țiței a României scade îngrijorător! Importurile, procent mai mic față de începutul anului

România a produs, în ianuarie 2026, o cantitate de țiței de 199.500 tone echivalent petrol (tep), cu 19.500 tep mai mică (-8,9%) față de cea înregistrată în prima lună din 2025, arată datele centralizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Producția de țiței este în scădere în România / Foto: Depositphotos.com

Importurile de țiței au totalizat, în intervalul analizat, 728.900 milioane tep, cu 110.900 tep, cu 13,2% sub cele consemnate în ianuarie 2025.

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicate de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.

Astfel, pentru 2026, CNSP estimează o cantitate de țiței de 2,68 milioane tep (-2,2%, comparativ cu anul anterior) și pentru 2027 de 2,63 milioane tep (-1,9%).

Potrivit CNSP, această scădere este consecința declinului natural al zăcămintelor și a menținerii unităților existente de producție.

