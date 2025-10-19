Producția de țiței a României a scăzut cu 7,7% în primele opt luni din 2025, în timp ce importurile cresc cu 19,2%

România a produs, în primele 8 luni ale anului 2025, 1,669 milioane tone echivalent petrol (tep), un procent mai mic cu 7,7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Producția de țiței a României a scăzut cu 7,7% în primele opt luni din 2025 Foto: Depositphotos.com

Potrivit INS, citat de Agerpre.ro, în aceeași perioadă, importurile au crescut cu 19,2%, ajungând la 5,96 milioane tep, cu aproape un milion tep mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2024.

Conform ultimei Prognoze a echilibrului energetic, publicată de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP), producția de țiței ar urma să scadă până în anul 2027 cu un ritm mediu anual de 2,5%.



Așadar, pentru 2025, este estimată o cantitate de țiței de 2,74 milioane tep, cu 2,8% mai puțin, comparativ cu anul anterior, în 2026 de 2,68 milioane tep (-2,2%) și în 2027 de 2,63 milioane tep (- 1,9%).



Potrivit CNSP, această scădere este rezultatul declinului natural al zăcămintelor și menținerii unităților existente de producție.



Importul de țiței este preconizat în urcare la 7,8 milioane tep, în 2027, cu un ritm mediu anual de 1,5%, timp în care va crește cu 10,4% în 2025 - la 7 milioane tep, cu 7,4% în 2026 - la 7,52 milioane tep, respectiv cu 7,8% în 2027.

