Atacuri aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România. Două aeronave Typhoon, ridicate de la sol.

Rusia a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de duminică spre luni, în proximitatea frontierei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației aeriene.

Sistemele de monitorizare radar au detectat ținte aeriene pe direcția Ismail, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaților germani, din serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situației aeriene, informează, luni, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Săptămâna trecută, o dronă a pătruns în spațiul aerian românesc: patru avioane, dintre care două de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii au fost ridicate atunci de la sol.

Dronele au dispărut de pe radar, raportându-se la scurt timp explozii în Ismail.

„Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spațiul aerian al României, iar aeronavele Eurofighter Typhoon au revenit în Baza 57 Aeriană la ora 01:01.

La 01:45, ca urmare a detectării unor ținte aeriene la 30 kilometri Nord de Insula Șerpilor, cu posibile evoluții spre Vâlcov, Chilia sau Ismail, două aeronave F-16 Fighting Falcon ale Forțelor Aeriene Române au primit ordin de decolare. La ora 02:20, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru nordul județului Tulcea”, potrivit MApN.

Explozii în Ismail după ce dronele au dispărut de pe radar

Pe timpul misiunii, aeronavele F-16 au raportat ținte aeriene la diferite distanțe de Ismail, fiind apoi observate explozii pe partea ucraineană. Nici de această dată nu au fost înregistrate pătrunderi de drone în spațiul aerian național, iar aeronavele F-16 au revenit în Baza 86 Aeriană la ora 03:51, a transmis MApN.

Ministerul Apărării Naționale a menționat că se află în contact permanent cu aliații și acționează pentru garantarea securității României și a Flancului estic al NATO

