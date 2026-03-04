Spectacol grandios de dans pe muzica lui Ennio Morricone la TIFF.25: Notte Morricone

Cu ocazia celei de-a 25-a ediții, Festivalul Internațional de Film Transilvania (12 – 21 iunie 2026) a inclus în program un spectacol unic – Notte Morricone - care îmbină coregrafia, muzica și cinematografia într-un omagiu adus legendarului compozitor italian Ennio Morricone.

TIFF.25 aduce Notte Morricone: 16 dansatori în universul sonor al unui geniu| Foto: TIFF

Semnat de coregraful spaniol Marcos Morau, spectacolul Notte Moricone va avea loc marți, 16 iunie, de la ora 19, la Teatrul Național Cluj-Napoca. Biletele au fost puse în vânzare online.

Construit ca o experiență coregrafică totală, Notte Morricone reunește 16 dansatori într-o producție care transpune pe scenă universul muzical al unuia dintre cei mai influenți compozitori din istoria cinematografiei.

Morricone renaște pe scenă la TIFF.25: un spectacol-eveniment la Cluj| Foto: TIFF

Muzica lui Ennio Morricone, reorchestrată și adaptată sub direcția muzicală a lui Maurizio Billi, devine punctul de plecare pentru o incursiune vizuală în memorie, imaginație și emoție colectivă. Spectacolul imaginează o noapte din viața unui creator, un spațiu al inspirației în care muzica prinde formă, iar amintirile și filmele renasc ca apariții scenice.

Cinema, dans și memorie: Notte Morricone, momentul special al TIFF.25| Foto: TIFF

„Notte Morricone este darul meu, un tribut adus frumuseții pe care el a oferit-o lumii”, spune coregraful Marcos Morau. „Nu este vorba despre a explica muzica lui, ci despre a compune o nouă melodie care rulează în paralel cu prezența ei în viețile noastre.” Pentru Morau, muzica lui Morricone face parte din memoria afectivă a mai multor generații: „Melodiile lui au fost, pentru mulți dintre noi, nu doar muzica filmelor, ci și coloana sonoră a copilăriei noastre”.

Un spectacol rar la TIFF.25: Notte Morricone, între vis și capodoperă| Foto: TIFF

Considerat unul dintre cei mai influenți compozitori din istoria cinematografiei, Ennio Morricone (1928–2020) a semnat peste 500 de coloane sonore pentru film și televiziune, definind sonor universuri cinematografice memorabile. Muzica sa pentru westernurile lui Sergio Leone — The Good, the Bad and the Ugly, Once Upon a Time in the West sau A Fistful of Dollars — a devenit iconică, la fel ca partiturile pentru Cinema Paradiso, The Mission, The Untouchables, Malèna sau Once Upon a Time in America. Distins cu două premii Oscar — unul onorific (2007) și unul pentru muzica filmului The Hateful Eight (2016) — Morricone a lăsat în urmă un repertoriu care continuă să influențeze atât cinemaul, cât și muzica contemporană.

Marcos Morau se numără printre cei mai apreciați coregrafi europeni ai momentului. Decorat de Ministerul Culturii din Franța cu titlul de Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor și desemnat „cel mai bun coregraf al anului” de revista germană Tanz, artistul creează universuri scenice în care dansul, teatrul, filmul și artele vizuale se intersectează. Este fondatorul companiei La Veronal și colaborator al unor instituții majore precum Nederlands Dans Theater, Lyon Opera Ballet sau Royal Danish Ballet.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: