Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre: Aeronave de luptă F-16, ridicate pentru a monitoriza zona

Rușii au lansat un nou atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. În nordul județului Tulcea au fost emise mesaje Ro-Alert, iar iar două aeronave de luptă F-16 au fost ridicate în aer pentru a monitoriza zona.

Atac cu drone asupra porturilor ucrainene de la Dunăre| Foto: mapn.ro

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a identificat, duminică, în jurul orei 1:15, un grup de drone aeriene ale Federației Ruse care evoluau în spațiul aerian ucrainean, la aproximativ 10 km nord de frontiera cu România.

„Două aeronave de luptă F-16, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, au primit ordin de pregătire a misiunii de monitorizare aeriană”, informează, duminică, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Ulterior, ca urmare a dispariției țintelor de pe radare, misiunea a fost anulată, arată sursa citată.

Populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin mesaj RO-ALERT, la ora 1:21, starea de alertă încetând la ora 1:40.

Potrivit MApN, nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național.

De la începerea agresiunii Federației Rusiei împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 70 atacuri cu drone în proximitatea frontierei României.

