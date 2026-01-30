Magistratul clujean care a vorbit în ancheta Recorder, Andrea Chiș, susține un „ultim curs” la Casa de Cultură a Studenților din Cluj

Fosta judecătoare Andrea Chiș, care și-a încheiat recent activitatea didactică la Facultatea de Drept a UBB, va susține, în februarie, un „ultim curs” în sala mare a Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Fosta judecătoare Andrea Chiș va susține, în februarie, un „ultim curs” în sala mare a Casei de Cultură a Studenților din Cluj|Foto: law.ubbcluj.ro

Fosta judecătoare Andrea Chiș, care a vorbit în ancheta „Justiție capturată”, realizată de jurnaliștii de la Recorder, și-a anunțat recent demisia din cadrul Facultății de Drept a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, explicându-și decizia într-un amplu mesaj publicat pe rețelele de socializare.

În 24 februarie, fosta judecătoare şi membră CSM va susține un „ultim curs”, la invitația lui Andi Daszler, președintele Asociației Daisler, într-un cadru deschis publicului larg – sala mare a Casei de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca.

Magistratul clujean care a vorbit în ancheta Recorder, Andrea Chiș, susține un „ultim curs” la Casa de Cultură a Studenților din Cluj

Evenimentul reprezintă un gest de recunoștință pentru activitatea și curajul fostului magistrat clujean:

„Aşa cum putem umple un teatru pentru un mare actor sau regizor ori un stadion sau arenă pentru un sportiv, la fel cred că vom putea umple Casa de Cultură a Studenților pentru un fost judecător echilibrat, în al cărei discurs eu am înțeles şi regăsit mereu responsabilitate”, notează Andi Daiszler într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Domeniul juridic ar avea nevoie de o audiență cel puțin mai largă şi de o sală cel puțin mai mare”

Andi Daiszler explică oportunitatea unui asemenea proiect printr-un interes crescut pentru domeniul juridic, dar și prin activitatea unor magistrați care și-au asumat public să semnaleze problemele din sistem:

„Pe 16 ianuatie 2026 fosta judecătoare şi membră CSM Andrea Chis a devenit şi fost cadru didactic al Facultății de Drept UBB Cluj prin susținerea ultimului curs în fața a aproximativ 20 de studenți la Masterul de drept procesual civil. Postarea ei despre plecarea de la catedră a strâns câteva mii de aprecieri pe pagina personală.

I-am lăsat atunci un comentariu despre faptul că un ultim curs susținut de o voce ca a domniei sale în domeniul juridic românesc contemporan ar avea nevoie de o audiență cel puțin mai largă şi de o sală cel puțin mai mare, date fiind activitatea ei overall şi numărul mare de minți atinse măcar o dată de claritatea şi valorile mesajelor ei, care au însoțit activitatea de la catedră, instanțe, scenele TedX şi nu numai. Şi văzând numărul mare de aprecieri ştiu că am dreptate.

Aşa că n-am lăsat-o aşa. L-am sunat pe directorul Flavius Milasan de la Casa de Cultură a Studenților, căruia i-am expus situația și căruia îi mulțumesc public pentru deschidere și încurajare.

Iar azi, după o cafea în compania viitoarei absolvente de Psihologie a UBB Cluj Andrea Chiş, am decis ca ultimul curs la drept procesual civil să se reia (cel puțin declarativ).

Aşadar, Ultimul curs al lect. univ. dr. Andrea Chiş se reia pe 24 februarie de la ora 18 în sala mare a Casei de Cultură a Studenților Cluj-Napoca într-un format atipic pentru un curs, cu mulți invitați speciali şi sper eu, o sală plină de recunoştință, de foşti studenți și oameni dornici să o vadă și să-i mulțumească”, arată Andi Daiszler în mesajul citat.

Intrarea la evenimentul programat în 24 februarie este liberă.

Fost judecător și fost membru al CSM, Andrea Chiș a fost lector la Facultatea de Drept a Universității Babeș-Bolyai Cluj, unde a predat procedură civilă. Magistratul clujean a vorbit în ancheta Recorder, „Justiție capturată”, și a participat la protestele din Cluj pentru independența justiției.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: