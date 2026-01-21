Microbuz cuprins de flăcări la autogara din Cluj. Pompierii au intervenit de urgență.

Intervenție contracronometru a pompierilor clujeni, miercuri dimineața, la autogara din Cluj-Napoca, unde un microbuz a fost cuprins de flăcări.

Intervenție contracronometru a pompierilor clujeni la autogara din Cluj-Napoca, unde un microbuz a fost cuprins de flăcări

Pompierii clujeni au intervenit, miercuri dimineața, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la compartimentul motor al unui microbuz aflat în incinta autogării de pe strada Giordano Bruno din municipiul Cluj-Napoca.

Intervenție contracronometru a pompierilor clujeni la autogara din Cluj-Napoca, unde un microbuz a fost cuprins de flăcări|Foto: ISU Cluj

La fala locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

Microbuz cuprins de flăcări la autogara din Cluj. Pompierii au intervenit de urgență.

Până la sosirea forțelor ISU Cluj, personalul din cadrul autogării a acționat prompt cu mijloace de primă intervenție și a limitat incendiul, în condițiile în care existau două rezervoare de motorină în imediata apropiere.

„Ulterior, pompierii au lichidat incendiul, iar un bărbat care a suferit un atac de panică a fost evaluat de către paramedicii SMURD, urmând a se stabili dacă va fi transportat la spital”, a transmis ISU Cluj.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei defecțiuni electrice.

