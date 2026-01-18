Incendiu puternic la o fabrică din Iclod. Pompierii intervin cu 9 autospeciale. Forțe de sprijin din alte județe, chemate la Cluj. A fost emis mesaj Ro-Alert de avertizare.

Un incendiu puternic s-a produs, duminică seara, la o fabrică de polistiren din Iclod. Pompierii au mobilizat multiple forțe pentru intervenție. Forțe de sprijin din alte județe au fost chemate la Cluj, iar în zonă a fost emis mesaj Ro-alert.

Incendiu de amploare la o fabrică din Iclod: Pompierii au mobilizat multiple forțe de intervenție|Foto: ISU Cluj

Pompierii clujeni au intervenit, duminică seara, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o fabrică de prelucrare a polistirenului din localitatea Iclod.

UPDATE 21:35

Incendiul a fost localizat, iar pompierii au reușit, prin eforturi susținute, să protejeze alte două hale situate în imediata vecinătate.

„În continuare nu există persoane care să necesite îngrijiri medicale”, transmite ISU Cluj.

UPDATE 21.15:

În sprijin se va deplasa autospeciala de stingere cu roboți din cadrul ISU Mureș, precum și o autospecială de mare capacitate din cadrul ISU Bistrița-Năsăud.

De asemenea, a fost emis un mesaj de avertizare din dispeceratul integrat ISU-SAJ.

Mesaj Ro-Alert de avertizare, emis prin dispeceratul integrat ISU-SAJ|Sursa: ISU Cluj

Incendiu puternic la o fabrică din Iclod. Pompierii intervin cu 9 autospeciale.

„Incendiul se manifestă la o hală în care este depozitat polistiren, pe o suprafață de aproximativ 2.000 de metri pătrați”, informează ISU Cluj.

Incendiu de amploare la o fabrică din Iclod: Pompierii au mobilizat multiple forțe de intervenție|Foto: ISU Cluj

Pompierii lucrează pentru localizarea incendiului.

La fața locului s-a intervenit cu 9 autospeciale de stingere, 2 autoscări și un echipaj SMURD.

Din primele informații, nu au fost înregistrate victime.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: