Curtea de Apel București a amânat iar o decizie cu privire la cererea de suspendare a judecătorului clujean Dacian Dragoș de la CCR

Magistrații de la Curtea de Apel București (CAB) au amânat, iar, decizia pe cererea depusă de o avocată AUR cu privire la suspendarea din funcţie a doi judecători de la Curtea Constituţională a României (CCR): Dacian Dragoş și Mihai Busuioc.

Judecătoarea Olimpiea Crețeanu de la Curtea de Apel București a amânat vineri, 30 ianuarie 2026, pentru data de 11 februarie, pronunțarea unei decizii pe cererea depusă de o avocată AUR privind suspendarea din funcție a doi judecători de la Curtea Constituțională - Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș, potrivit Agerpres.ro.

Este pentru a doua oară când judecătoarea amână luarea unei decizii în acest caz, noul termen a fost stabilit în acceași zi în care Curtea Constituțională are programată o nouă ședință pentru a dezbate proiectul privind reforma pensiilor speciale. Dacian Cosmin Dragoș face parte din tabăra de la CCR care susține proiectul Guvernului de reformă a pensiilor speciale, tabără care are însă o majoritate fragilă de 5 la 4.

Avocata Silvia Uscov a solicitat în instanță suspendarea executării decretului nr.774/08.07.2025, prin care președintele Nicușor Dan l-a numit pe Dacian Cosmin Dragoș ca judecător la CCR, precum și suspendarea hotărârii Senatului din data de 24 iunie 2025 privind numirea lui Mihai Busuioc.

În esență, ea a susținut în sala de judecată că Mihai Busuioc și Dacian Cosmin Dragoș nu îndeplinesc una dintre condițiile pentru a fi numiți în funcția de judecător CCR, și anume o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

În cazul lui Mihai Busuioc lucrurile sunt ceva mai clare, în sensul că el are o decizie de la Curtea Constituțională din 1 iulie 2025, prin care s-a stabilit că numirea sa este constituțională, iar deciziile CCR nu pot fi desființate de instanțele de judecată.

Situația lui Dacian Cosmin Dragoș, numit la CCR de președintele Nicușor Dan, este mai complicată. Avocata Silvia Uscov susține că acesta nu îndeplinește una dintre condițiile pentru a fi numit în funcția de judecător CCR, și anume o vechime de cel puțin 18 ani în activitatea juridică sau în învățământul juridic superior.

Conform reclamantei, această vechime trebuie să fie realizată în activitatea practică juridică (avocat, consilier juridic, judecător, procuror) sau în cea universitară, dar exclusiv cu profil juridic.

Însă, spune Silvia Uscov, Dacian Cosmin Dragoș a activat ca profesor universitar la Facultate de Drept doar aproximativ 3 ani și 4 luni (perioada octombrie 1998 - februarie 2002), iar restul carierei sale s-a desfășurat la Facultatea de Științe Politice și Administrative (FȘPAC) de la Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), care, deși predă materia de Drept, nu constituie învățământ juridic superior în sensul constituțional și legal al acestei noțiuni.

În timpul procesului, reprezentantul Administrației Prezidențiale a solicitat respingerea contestației depuse de avocata Silvia Uscov, pe motiv că cererea acesteia a fost depusă tardiv. El a explicat că decretul președintelui Nicușor Dan privind numirea lui Cosmin Dragoș la CCR a fost publicat în Monitorul Oficial pe data de 8 iulie 2025, iar reclamanta avea termen 30 de zile pentru depunerea unei plângeri prealabile. Or, această plângere a fost depusă pe data de 30 decembrie 2025.

De asemenea, avocata avea termen 30 de zile să depună o cerere de suspendare a executării decretului, din momentul în care a aflat de numirea lui Dacian Cosmin Dragoș, iar pe data de 16 iulie 2025, Silvia Uscov a postat pe o rețea de socializare un mesaj cu referire la numirea acestuia la CCR.

Pe de altă parte, consilierul juridic a arătat că la dosar există dovezi care atestă faptul că Dacian Cosmin Dragoș a predat exclusiv discipline cu caracter juridic, norma sa didactică fiind compusă din următoarele discipline: Drept administrativ, Uniune Europeană, Dreptul achizițiilor publice și Dreptul muncii.

De asemenea, el a lucrat în activități conexe ca expert științific, cercetător științific și consilier, fiind unul dintre experții angajați de statul român într-un litigiu internațional.

