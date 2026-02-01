Februarie începe cu frig și cer înnorat la Cluj. Cum va fi vremea în prima zi a acestei luni

În prima zi a acestei luni, clujenii vor avea parte de vreme rece și instabilă, marcată de cer mai mult noros și senzație de frig accentuată.

Februarie începe cu frig și cer înnorat la Cluj | Foto: monitorulcj.ro

Conform ANM, temperaturile maxime ale acestui început de lună vor fi situate în jurul valorii de 1-3 grade Celsius în cea mai mare parte a județului Cluj. Diminețile și nopțile vor rămâne reci, cu valori minime de aproximativ 0 grade.

Cerul va fi predominant acoperit de nori, iar probabilitatea de precipitații slabe va fi prezentă, în special pe parcursul zilei. Condițiile meteo pot favoriza apariția burniței sau a ploilor slabe în unele intervale, iar umiditatea ridicată va contribui la un disconfort termic semnificativ.

