Ce trebuie să știi dacă vrei să cumperi sau să închiriezi o locuință în Cluj-Napoca la începutul lui 2026? (P)

Prețurile continuă să crească pe piața imobiliară din Cluj-Napoca. Unele zone ale orașului se bucură de un interes ridicat din partea cumpărătorilor și chiriașilor. Iată ce trebuie să știi, dacă vrei să te muți la începutul lui 2026.

Proprietarii și dezvoltatorii din Cluj-Napoca au majorat prețurile solicitate pentru apartamentele scoase la vânzare cu 10% în ultimul an, arată Indicele Imobiliare.ro - instrument care monitorizează de peste 15 ani evoluția pieței rezidențiale din principalele centre urbane prin intermediul celei mai extinse baze de date din țară. Până în ianuarie 2026, media înregistrată la nivelul orașului a atins 3.235 euro/mp util.

La începutul lui 2026, Cluj-Napoca se detașează clar de restul piețelor, fiind orașul cu cele mai ridicate prețuri atât la apartamentele noi, care depășesc 3.300 euro/mp, cât și la cele vechi, unde nivelul este aproape identic, semnificativ peste București și Brașov, dar și peste alte mari orașe precum Timișoara, Constanța sau Iași.

Care sunt cele mai căutate cartiere din Cluj-Napoca?

Interesul cumpărătorilor se concentrează în principal în Mănăștur, Mărăști și în zona centrală a orașului. Mănăștur și Mărăști se remarcă și prin faptul că oferă cele mai multe alternative de achiziție, alături de Gheorgheni.

Sursa imagine shutterstock.com.

Pentru bugete mai prietenoase, cumpărătorii se pot orienta către cartiere precum Someșeni (2.290 euro/mp) sau Dâmbul Rotund (2.460 euro/mp). La polul opus, cele mai ridicate prețuri din oraș se regăsesc în zona centrală, unde media ajunge la 3.932 euro/mp.

Pe piața chiriilor, preferințele sunt similare: Mărăști, Gheorgheni și Mănăștur sunt cele mai căutate cartiere, dar și cele care oferă cele mai multe opțiuni pentru chiriași. Cele mai accesibile chirii se găsesc în Dâmbul Rotund, cu o medie de 480 euro/lună, Mănăștur și Gruia. În schimb, cartierul Sopor și zona centrală oferă unele dintre cele mai scumpe opțiuni chiriașilor.

Câte tranzacții imobiliare se fac în Cluj?

În Cluj s-au tranzacționat 30.782 de imobile în 2025, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ceea ce poziționează județul pe locul al treilea în România în topul celor mai active, după București și Ilfov.

Comparativ, în Municipiul București s-au tranzacționat în 105.020 de case, terenuri și apartamente, iar în județul Ilfov - 46.954 imobile, cifre semnificativ mai mari decât în Cluj.

De asemenea, Timișul a înregistrat 29.644 tranzacții, fiind puțin sub nivelul din Cluj, în timp ce Brașovul a avut 28.654 de tranzacții, sub volumul clujean, chiar dacă în 2024 se situa mai sus, potrivit ANCPI.