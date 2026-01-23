NU patinați pe lacurile Clujului. Emil Boc: „Pericolul de înec”. VIDEO

Patinajul este interzis pe lacurile din Cluj-Napoca, deoarece gheața este subțire și există pericol de înec.

Emil Boc: Nu patinați pe lacurile din Cluj-Napoca | Foto: Captură video Facebook, Emil Boc

Zilele acestea, vremea se va încălzi ușor, ceea ce înseamnă că lacurile din Cluj se vor dezgheța.

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc a făcut apel la rațiune și le-a transmis cetățenilor să nu patineze pe lacurile din Cluj-Napoca, deoarece este interzis și există pericol de înec.

„Să nu încercați să folosiți Lacul din Gheorgheni și Lacul Chios (Parcul Central „Simion Bărnuțiu”). Există risc major de înec. Avem și exemple naționale unde s-au întâmplat lucruri care putea să se transforme în tragedii uriașe. Nu am vrea să le repetăm. Legea este foarte clară. Sunt peste tot semnalizări care arată că este interzis patinajul și cu pericolul de înec”, a transmis Emil Boc, potrivit unui clip video publicat pe pagina sa de Facebook.

Edilul a amintit că pentru patinatul pe lacuri, cetățenii pot fi amendați cu minim 500 de lei.

„Evident că nu amenda ne interesează pe noi, dar colegii de la Poliția Locală vor veghea aceste zone zilele următoare pentru a fi siguri că se respectă aceste prevederi legale. Salvăm vieți dacă le respectăm. Să ne bucurăm cu responsabilitate de această iarnă. Să nu intrăm acolo unde ne punem în pericol viața. Nu ne putem juca cu gheața subțire și cu pericolul de a ne îneca”, a mai transmis Emil Boc.

