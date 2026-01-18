Atenționarea meteo de ger și polei, extinsă de meteorologi: vreme deosebit de rece în Cluj și minime de -20 de grade

Meteorologii ANM au extins avertizările Cod galben de ger pentru întreaga țară.

Valul de frig va persista până joi, iar temperaturile minime vor ajunge la -20°C.

Atenționarea meteo de ger și polei, extinsă de meteorologi: vreme deosebit de rece în Cluj și minime de -20 de grade

Atenționarea meteo este valabilă de duminică, 18 ianuarie, ora 10:00 și până joi, 22 ianuarie, ora 10:00.

În intervalul menționat valul de frig va persista în cea mai mare parte a țării.

Va fi ger în timpul nopților și dimineților în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -6 grade, iar în nordul și nord-estul Moldovei și pe arii restrânse în Transilvania, gerul va persista și ziua, cu valori în jurul a -10 grade.

Județul Cluj, sub Cod galben de ger: în noaptea de duminică spre luni temperaturile minime se vor situa între -20 și -10 grade Celsius|Sursa: ANM

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării.

Valul de frig va cuprinde întreaga țară în noaptea de luni spre marți|Sursa: ANM

De asemenea, în noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va mai fi ger în nordul și centrul țării, unde valorile termice se vor situa în general între -17 și -9 grade, iar în regiunile sudice și sud-estice, local vor fi precipitații mixte și se va depune polei.

Temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...50 km/h, amplificând senzația de frig.

