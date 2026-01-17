Actualitate
Cod galben de ger și vreme deosebit de rece: până la -20 de grade Celsius în Cluj
Avertizare meteo de vreme extremă: în Cluj, temperaturile vor ajunge până la -20 de grade|Foto: monitorulcj.ro
Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe atenționări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, valabile de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00 – miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00, care vor afecta majoritatea regiunilor țării.
Astfel, la noapte, în județul Cluj, temperaturile vor ajunge până la -20 de grade Celsius.
Potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit de rece sâmbătă în jumătatea estică a țării, iar de duminică în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.
Vremea se va menține deosebit de rece și în nopatea de duminică spre luni
Totodată, până la începutul săptămânii viitoare, temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze de 40 - 60 km/h, ceea ce va amplifica senzația de frig.
