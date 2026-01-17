Cod galben de ger și vreme deosebit de rece: până la -20 de grade Celsius în Cluj

Avertizare meteo de vreme extremă: în Cluj, temperaturile vor ajunge până la -20 de grade|Foto: monitorulcj.ro

Meteorologii au emis, sâmbătă, mai multe atenționări Cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, valabile de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00 – miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00, care vor afecta majoritatea regiunilor țării.

Astfel, la noapte, în județul Cluj, temperaturile vor ajunge până la -20 de grade Celsius.

Potrivit meteorologilor, vremea va fi deosebit de rece sâmbătă în jumătatea estică a țării, iar de duminică în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, minimele termice în Cluj vor ajunge până la minus 20 de grade Celsius|Sursa: ANM

Vremea se va menține deosebit de rece și în nopatea de duminică spre luni

Sursa: ANM

Totodată, până la începutul săptămânii viitoare, temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze de 40 - 60 km/h, ceea ce va amplifica senzația de frig.

