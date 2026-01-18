Vreme deosebit de rece și maxime de -3 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Vremea se menține deosebit de rece, astfel că maximele termice vor ajunge la -3 grade. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru duminică, 18 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 18 ianuarie, vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea în majoritatea zonelor țării.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în sud-estul teritoriului unde izolat va fulgui. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe crestele montane.

Temperaturile maxime se vor încadra între -10 grade, iar minimele termice vor ajunge la -17 grade Celsius.

În Cluj, maxima termică diurnă nu va depăși -3 grade Celsius, în timp ce minima termică va ajunge la -13 grade Celsius.

Cerul va fi preponderant senin, cu înnorări locale, iar vântul va avea unele intensificări în zonele montane ale județului.

Vremea se va menține deosebit de rece și în noaptea de duminică spre luni.

