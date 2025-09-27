VIDEO. Prădător sexual adus „legat” din Spania. Vă înfunda pușcăria pentru că a violat o copilă!

În noaptea de 26 spre 27 septembrie 2025, Poliția Română a readus în țară un bărbat de 55 de ani din Cluj, căutat internațional și inclus pe lista MOST WANTED.

Prădător sexual adus „legat” din Spania. Vă înfunda pușcăria pentru că a violat o copilă! | Foto: Captură de ecran IPJ Cluj

Individul era dat în urmărire pentru comiterea infracțiunii de viol asupra unui minor pentru care fusese condamnat la șase ani de închisoare.

În perioada iulie-septembrie 2017, bărbatul se afla în locuința sa din Baciu, unde ar fi agresat sexual o fetiță de 10 ani, care se afla în grija sa în acea perioadă. În ciuda constrângerilor individului, minora a reușit să scape.

Individul a fost adus din Spania și urmează să fie încarcerat într-o unitate de detenție și să-și ispășească pedeapsa cu închisoarea.

