Facturi mai mari la gunoi în 2026: după majorarea prețurilor pentru apa potabilă au crescut și tarifele pentru deșeuri

Clujenii scot mai mulți bani din buzunar în 2026 pentru serviciile publice. Astfel, din ianuarie, tarifele pentru ridicarea gunoiului în Cluj-Napoca, Florești și alte localități din județ au fost majorate.

Nu doar tarifele pentru serviciile de apă și canalizare au crescut de la debutul lui 2026.

Și tarifele pentru ridicarea gunoiului au fost majorate din 2026, potrivit informărilor primite de clujeni.

Tarife majorate pentru ridicarea gunoiului în Cluj

În urma deciziei adunării generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj din noiembrie anul trecut, privind aprobarea „ajustării” tarifelor pentru serviciile prestate de Supercom SA pe cele trei loturi, precum și a tarifelor pentru separarea incorectă a deșeurilor, clujenii vor plăti mai mult pentru ridicarea deșeurilor.

Conform legii 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, hotărârea de de aprobare a tarifelor adoptată de către autoritatea deliberativă a administrației publice locale sau, după caz, de adunarea generală a asociației de dezvoltare intercomunitară „constituie temei legal pentru emiterea facturii de către operator, fără a fi necesară încheierea vreunui act adițional la contractul de delegare și/sau la contractul de prestare a serviciului de salubrizare”, se arată în informarea primită de clujeni.

Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2026, noile tarife aplicabile tuturor utilizatorilor serviciului de salubrizare aflați pe raza administrativ teritorială a Lotului 1, care include municipiul Cluj-Napoca, dar și comuna Florești, au fost „ajustate” cu rata inflației.

„A fost doar o ajustare cu rata inflației, practic nu a fost niciun fel de majorare”, a declarat Marius Bălu, directorul ADI-Eco Metropolitan.

„Conform prevederilor legale, operatorul are dreptul ca până în luna septembrie a fiecărui an să depună o cerere pentru ajustarea cu rata inflației, lucru pe care l-a făcut.

În Adunarea Generală a acționarilor, din noiembrie anul trecut, s-a aprobat pe fiecare lot această ajustare cu rata inflației, în conformitate cu datele Institutului Național de Statistică”, a adăugat Marius Bălu.

În medie, tariful a crescut cu 1 leu, în funcție de fiecare unitate administrativ-teritorială.

Noi tarife pentru ridicarea gunoiului în Cluj-Napoca

*Tarif pentru colectarea deșeurilor reciclabile de la populație din mediul urban (Turec) – 789,96 lei/tonă fără TVA, respectiv 2,97 lei/persoană/lună fără TVA

*Tarif colectare deșeuri reziduale și biodegradabile – 474,70 lei/tonă fără TVA, respectiv 6,32 lei/persoană/lună fără TVA

*Tarif colectare deșeuri reciclabile de la populația din mediul rural – 878,94 lei/tonă fără TVA, respectiv 3,51 lei/persoană/lună fără TVA

*Tarif colectare deșeuri reziduale și biodegradabile în mediul rural – 561,50 lei/tonă fără TVA, respectiv 7,93 lei persoană/lună fără TVA.

*Tarif pentru colectarea deșeurilor menajere periculoase la solicitare (Tperic) – 1.137,06 lei/tonă fără TVA

*Tarif pentru colectarea deșeurilor voluminoase la solicitare (Tvolum) – 1.062,08 lei/tonă fără TVA

*Tarif pentru colectarea, transportul, tratarea și eliminarea deșeurilor din construcții-demolări la solicitare (Tc-d) – 652, 08 lei/tonă fără TVA

De asemenea, au fost aprobate tarifele distincte pentru gestionarea deșeurilor de hărtie, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale, pentru lotul 1, după cum urmează:

*Pentru populația din mediul urban – 1.179,21 lei/tonă fără TVA, respectiv 4,44 lei/persoană/lună fără TVA

*Pentru populația din mediul rural – 1.304,43 lei/tonă fără TVA, respectiv 5,21 lei/persoană/lună fără TVA

*Pentru agenți economici/instituții/piețe – 1.432,89/tonă fără TVA

Și tarifele distincte pentru deșeurile reziduale, inclusiv a reziduurilor menajere și a altor deșeuri colectate separat de decât cele de hărtie-metal-plastic-sticlă, au fost actualizate:

*Pentru populația din mediul urban – 760,27 lei/tonă fără TVA, respectiv 10,12 lei/persoană/lună fără TVA

*Pentru populația din mediul rural – 883,37/tonă fără TVA, respectiv 12,48 lei/persoană/lună fără TVA

*Pentru agenți economici/instituții/piețe – 770,93 lei/tonă fără TVA

Pentru separarea incorectă a fracțiilor de deșeuri municipale, de asemenea, au fost aprobate noi tarife:

*Pentru populația din mediul urban – 29,12 lei/persoană/lună fără TVA

*Pentru populația din mediul rural – 35,39 lei/persoană/lună fără TVA

*Pentru agenți economici/instituții/piețe – 4.407,64 lei/tonă fără TVA

Lotul 1 cuprinde municipiul Cluj-Napoca și zeci de comune din județ, precum: Aghireșu, Aiton, Apahida, Așchileu, Baciu, Bonțida, Borșa, Căianu, Cămărașu, Căpușu Mare, Cătina, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Dăbâca, Feleacu, Florești, Frata, Gârbău, Geaca, Gilău, Jucu, Mociu, Pălatca, Panticeu, Săvădisla, Sânpaul, Suatu, Tureni, Vultureni și Zona 2 – orașul Huedin și 13 comune: Beliș, Călățele, Ciucea, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Negreni, Poieni, Săcuieu, Sâncraiu, Râșca.

