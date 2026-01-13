Plecarea lui Radu Marinescu de la Ministerul Justiției nu ar afecta procedura de numire a noilor procurori șefi. Cristi Danileț: „Pâna atunci este timp să se numească un nou ministru”.

Fostul judecător clujean Cristi Danileț demontează scenariul PSD potrivit căruia o posibilă plecare a lui Radu Marinescu din fruntea Ministerului Justiției ar afecta numirea noilor procurori șefi.

Ministrul PSD al Justiției, Radu Marinescu, și-ar fi plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat, potrivit dezvăluirilor făcute luni de jurnalista Emilia Șercan.

În condițiile în care, recent a fost declanşată procedura de selecție a viitorilor procurori-şefi, fostul magistrat clujean Cristi Danileț arată că o eventuală plecare a ministrului Radu Marinescu nu va afecta desfășurarea acestei etape importante privind numirea noilor procurori-șefi.

„Pentru cei preocupați că descoperirea plagiatului făcut de ministrul justiției ar bloca procedura de numire a procurorilor de la vârful Ministerului Public: nu fiți îngrijorați”, notează Cristi Danileț într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Potrivit Legii nr. 303/2022 ministrul justiției conduce comisia de interviu (art. 146), apoi face selecția și propunerea candidatului ales (art. 147), care se trimite la CSM pentru aviz consultativ și în final la Președintele României pentru numirea efectivă.

Or, potrivit datelor publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, procedura de interviu al candidaților va avea loc tocmai în perioada 23-26 februarie 2026. Pâna atunci este timp să se numească un nou ministru.

Oricum, dacă lipsește, un ministru este înlocuit, potrivit art. 59 din Codul administrativ, de un secretar de stat. Deci, procedura de numire a înalților procurori nu este niciun moment blocată. Odată lansată pe data de 8 ianuarie 2026 ea va continua cu sau fără Marinescu la MJ”, explică fostul judecător clujean Cristi Danileț în mesajul citat.

Partidul Social Democrat (PSD) a precizat luni că îl susține fără rezerve pe ministrul Justiției, Radu Marinescu, și a condamnat demersul prin care acesta a fost acuzat de plagiat, imediat după ce a anunțat că numirile șefilor la parchetele de rang înalt nu vor avea caracter politic.

O analiză PressOne, realizată de Emilia Șercan, arată că „mai mult de jumătate din teza de doctorat în Drept a ministrului Justiției, Radu Marinescu, este plagiată”.

