BTarena, „polivalența absolută”. În aceeași săptămână: Enduro, baschet, Transylvania Open!

Directorul BTarena, Ionuț Rusu, despre performanțele Sălii Polivalente, evenimente organizate și planuri de viitor.

Foto: Mădălina IVAN / monitorulcj.ro

Au trecut 11 de ani de când Sala Polivalentă și-a început activitatea. În tot acest timp, aici au avut loc peste 1.200 de evenimente la care au luat parte peste 8 milioane de oameni.

Sala a fost desemnată pentru al doilea an la rând cea mai importantă din EuroCup, iar de-a lungul timpului s-a bucurat de momente de succes pe plan european și chiar mondial: aici au pășit campioni precum Ronaldinho, Wesley Sneijder sau Simona Halep au pășit în BTarena, iar arena a fost și gazda unei etape din Campionatul Mondial de Superenduro.

Mai mult, jucătoarea de tenis își va organiza aici meciul de retragere, programat în vara anului 2026, în cadrul evenimentului Sports Festival. În tot acest timp, însă, BTarena n-a fost vorba doar despre competiții sportive.

Aici au urcat pe scenă nume impresionante ale muzicii, precum Sting, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz, Enzo Ramazzoti, Deep Purple, James Blunt. Doar Andre Rieu s-a bucurat, în 2023 și 2025, de cinci concerte sold-out!

Ionuț Rusu, directorul general de la BTarena, a explicat într-o intervenție în exclusivitate pentru monitorulcj.ro care sunt secretele succesului din spatele Sălii Polivalente și care sunt planurile de viitor.

„Încă de la inaugurare, BTarena a reușit să se poziționez ca un jucător-cheie pe piața evenimentelor regionale. În primul rând, datorită investiției continue făcute de Primăria Municipiului Cluj-Napoca, BTarena s-a impus ca un spațiu de top, asigurând infrastructura și având dotările necesare pentru ca, în scurt timp, să devină atractivă pentru competiții sportive de prim rang, așa cum a fost Eurobasket, în 2017, apoi meciurile de tenis din FedCup și Davis Cup, și până în azi când sala găzduiește partidele U-BT în EuroCup și ABA League.

Așadar, pot spune că m-am așteptat ca orașul, prin BTarena, să atragă aceste evenimente de top, de la sport la concerte ale unor artiști de prim rang, până la patinaj artistic sau etapă de Campionat Mondial de Enduro. BTarena și-a demonstrat polivalența absolută reușind, spre exemplu, să treacă în mai puțin de o săptămână de la Enduro, la baschet și, apoi, la Transylvania Open.

Secretul se datorează mai multor factori. Vorbim de o echipă care muncește foarte mult, astfel încât să nu ne scape niciun detaliu, de sprijinul constat pe care-l primim, incluziv atunci când e vorba de anumite investiții, din partea Primăriei și a primarului Emil Boc, dar și de încrederea pe care ne bazăm din partea partenerilor și sponsorilor, cu unii având o relație de lungă durată.

BTarena își propune să-și mențină statutul de lider regional și, apoi, să atragă evenimente și concerte ale unor artiști de prim rang care încă nu au ajuns în Cluj sau în România. Deja avem contractate câteva momente mari, precum Cirque du Soleil, Campionatul European de handbal feminin sau „europeanul” de volei masculin și încă suntem în discuții și cu alți organizatori importanți”, a spus Ionuț Rusu.

