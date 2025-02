Final de drum pentru o legendă: Simona Halep își încheie cariera pe terenul de la Cluj

Simona Halep, fost număr 1 mondial și cea mai valoroasă jucătoare de tenis a României, și-a anunțat oficial retragerea din cariera competițională în cadrul Transylvania Open WTA 250.

Simona Halep și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist. Foto: organizatori

Decizia a fost comunicată pe terenul central, la finalul meciului de simplu cu italianca Lucia Bronzetti, care a trecut în turul al doilea.

În fața a mii de fani care au umplut BTarena până la ultimul scaun, veniți să o susțină, să o aplaude, să trăiască cu ea fiecare minge, Simona Halep a vorbit despre tot ceea ce a însemnat cariera ei și despre decizia bine cântărită de a se retrage.

Mesajul ei a fost unul emoționant și plin de recunoștință, atât pentru susținătorii săi de pretutindeni, cât și pentru familia și echipa care i-au fost alături de-a lungul unei cariere legendare.

Ultima partidă a Simonei Halep: Campioana noastră își anunță retragerea la Transylvania Open

„Nu știu dacă e cu tristețe sau cu bucurie, cred că ambele sentimente mă încearcă, dar iau această decizie cu sufletul împăcat. Întotdeauna am fost realistă cu mine, corpul meu nu mai duce atât de mult ca să ajung unde, probabil, am fost. E foarte greu să ajungi acolo, de aceea am vrut să vin aici astăzi, la Cluj, să joc în fața dumneavoastră și să îmi iau la revedere pe terenul de tenis, chiar dacă prestația mea nu a fost foarte bună, a fost cu tot sufletul și mă bucur mult că ați venit!

Din punct de vedere sportiv sunt o persoană extrem de împlinită și pot să spun că ceea ce am realizat în tenis nici măcar nu am visat când eram copil, dar am muncit pentru asta.

Cluj, ultimul punct din cariera Simonei Halep: fostul număr 1 mondial se retrage din tenis

Este ultima dată când am jucat aici și, nu vreau să plâng, e un lucru frumos că am ajuns numărul 1 mondial, am câștigat Grand Slam-uri, tot ce mi-am dorit. Viața merge înainte, există viață și după tenis și sper să ne revedem de câte ori posibil. O să continui să joc tenis în continuare, dar ca să fiu competitivă, necesită mult mai mult și în momentul acesta, nu se mai poate”, a spus Halep.

