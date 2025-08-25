Eficiența salvamontiștilor clujeni, demonstrată în teren. Au recuperat cu elicopterul un tânăr rănit în Cheile Turzii.

Salvamontiștii clujeni au recuperat cu elicopterul un tânăr rănit de o piatră la Cheile Turzii.

Turist salvat cu elicopterul la Cheile Turzii | Foto: Consiliul Județean Cluj

O acțiune complexă de salvare, care a necesitat și sprijin aero din partea elicopterului SMURD Mureș s-a încheiat cu succes la finele săptămânii în Cheile Turzii.

Salvare cu elicopterul în Cheile Turzii. O piatră a căzut pe un turist.

Salvatorii montani din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Cluj care asigurau permanența în Baza Cheile Turzii au fost alertați că pe grohotișul din apropierea traseului de Via Ferrata, un tânăr turist a suferit un traumatism în zona spatelui în urma unei lovituri de piatră, desprinsă de deasupra sa. Salvatoriii au ajuns repede la victimă, care era căzută într-o zonă extrem de dificilă, i-au acordat primul ajutor și au solicitat spijinul elicopterului pentru trolierea accidentatului.

În paralel, în spijinul salvamontiștilor din Cheile Turzii au venit și cei care asigurau permanența în Baza Băișoara, astfel că s-a organizat acțiunea de extragere și lansare a tărgii cu victima (pe o distanță de circa 70 de metri) în zona foarte accidentată a grohotișului până într-un loc unde medicul de pe elicopter a putut fi coborât prin troliere astfel încât să ajungă la accidentat și să-l preia.

Alin Tișe, președintele CJ Cluj: „Exercițiile la care au participat salvamontiștii clujeni în ultima perioadă au fost de un real folos”

„Constat cu satisfacție că exercițiile la care au participat salvamontiștii clujeni în ultima perioadă au fost de un real folos, aceștia intervenind rapid și eficient, într-o zonă extrem de dificilă. Le mulțumim pe această cale pentru modul extrem de profesionist în care au gestionat acțiunea de salvare”, a transmis Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, citat în comunicatul instutuției.

Tânărul accidentat a fost transportat cu elicopterul la spital.

Recomadări pentru o vacanță sigură la munte

Totodată, în contextul acestei intervenții, Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a transmis o serie de recomandări pentru cei care doresc să meargă la muncă.

Planifică-ți traseul: Informează-te despre traseu și adaptează-l la condiția ta fizică. Nu pleca singur la drum.

Echipament adecvat: Asigură-te că ai încălțăminte de munte, haine groase, o pelerină de ploaie și o lanternă. Nu uita de trusa de prim ajutor.

Verifică prognoza meteo: Vremea la munte se poate schimba rapid. Nu te aventura pe traseu dacă se anunță furtuni sau vreme rea.

Hidratare și gustări: Ai mereu la tine apă și gustări energizante.

Nu părăsi poteca: Rămâi pe traseele marcate pentru a evita accidentele și pentru a proteja flora și fauna.

Fii atent la fauna sălbatică: În zonele montane poți întâlni vipere sau alte animale sălbatice. Informează-te despre riscurile din zona respectivă și nu le deranja sau provoca sub nicio formă.

Cere ajutor: În caz de urgență, nu ezita să apelezi numărul unic de urgență 112 sau Serviciul Salvamont.

„Indiferent de nivelul de dificultate al traseului, siguranța trebuie să fie întotdeauna pe primul loc. Un moment de neatenție poate transforma o aventură într-o situație de urgență. Fii responsabil și bucură-te de frumusețea munților în siguranță!”, a transmis DSU, într-o postare pe Facebook.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: