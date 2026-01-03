Avertizare meteo de ninsori abundente și viscol pentru zona de munte a Clujului

Meteorologii au emis o serie de avertizări de vreme severă, valabile până luni seara, pentru mai multe zone din țară, inclusiv pentru zona montană a județului Cluj. Sunt așteptate ninsori, polei și viscol.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o atenționare meteo Cod galben de ninsoare și vânt puternic pentru 16 județe din Transilvania, Banat, Oltenia și Muntenia, valabilă în următoarele două zile.

Potrivit ANM, în perioada 3 ianuarie, ora 22:00 - 5 ianuarie, ora 20:00, în Banat, sud-vestul Transilvaniei, vestul și nordul Olteniei și în Carpații Meridionali și Occidentali, vor fi precipitații însemnate cantitativ, predominant sub formă de ninsoare.

Se vor acumula 30 - 50 l/mp și local se va depune strat de zăpadă, la munte de 30 - 40 cm, iar în zonele joase de relief, de 10 - 25 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50 - 70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri, de 70 - 85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

De asemenea, meteorologii au emis și o informare de precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă tot până pe 5 ianuarie, la ora 20:00, conform ANM.

În acest interval, temporar vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă în general de 10 - 30 l/mp.

La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20 - 50 cm).

În zonele deluroase, precum și în Transilvania și Maramureș, vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5 - 15 cm. Vor fi precipitații mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și pe arii restrânse în Crișana, Moldova și Dobrogea. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70 - 80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea.

„Până vineri, 9 ianuarie, temporar vor fi precipitații în toate regiunile, iar local cantitățile de apă vor fi însemnate”, atenționează meteorologii.

