Ninsori extinse în zonele montane din țară și maxime de 1 grad Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Ninsorile și viscolul s-au extins în zonele montane din țară, iar maxima termică nu va depăși 1 grad Celsius. Prognoza meteo pentru Cluj.

Prognoza meteo pentru sâmbătă, 3 ianuarie|Foto: monitorulcj.ro

Sâmbătă, 3 ianuarie, temperaturile vor fi în creștere în sud-estul țării, în timp ce în centrul și nord-estul teritoriului vremea se va răci.

Cerul va avea înnorări și temporar vor fi precipitații în majoritatea regiunilor, mai ales sub formă de ploaie în Dobrogea, mixte în Banat, Oltenia, Muntenia și local în Crișana și Moldova, iar în Maramureș, Transilvania, la deal și la munte vor fi mai ales ninsori.

Se va depune strat de zăpadă, cu grosimi în general de 5…15 cm, în zonele montane și deluroase și local în Transilvania. Pe alocuri va fi polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe crestele montane, cu viteze de 50…70 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m în Carpații Orientali rafalele vor atinge 70…85 km/h, temporar ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea redusă.

Temperaturile maxime se vor încadra între 0 - 13 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între -12 și 4 grade Celsius.

În Cluj, după ninsorile consistente din zonele montane, dimineața va fi răcoroasă, cerul va fi preponderent închis, iar vântul va avea intensificări mai ales în zona de munte.

Până la ora 10 este valabilă avertizarea meteo Cod portocaliu de ninsoare, iar pe parcursul zilei mai sunt posibile ninsori sporadice.

Temperaturule maxime vor indica 1 grad Celsius, iar minima termică va fi de -7 grade Celsius.

Și în noaptea de sâmbătă spre duminică temperaturile vor fi negative, fiind posibile precipitații sub formă de ninsoare.

