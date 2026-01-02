„Șuier”, câinele simbol al Poliției Române, a murit!

Câinele școlit la Centrul Chinologic din Sibiu a murit la începutul acestui an.

Foto: Centrul Chinologic Sibiu

Șuier era unul dintre cei mai îndrăgiți câini care au activat în Poliția Română. El se pensionse anul trecut iar în această lună urma să împlinească 10 ani, anunță Mesagerul de Sibiu.

„Din păcate am început anul cu această veste foarte dureroasă. M-a sunat colegul meu Rareș și mi-a spus. Este extrem de indurerat. E ca și cum ai pierde un membru al familiei.

Acești câini sunt partenerii noștri la servici, sunt colegii noștri loiali, fac parte din familie”, a declarat, pentru Mesagerul de Sibiu, comisarul șef de poliție Cosmin Adrian Iana, directorul Centrului Chinologic Sibiu.

Șuier, câinele polițist devenit simbol al luptei antidrog și un favorit al publicului, și-a încheiat activitatea la Centrul Chinologic din Sibiu în luna martie 2025, când a ieșit la pensie, după 7 ani de activitate.

A fost luat acasă de către Rareș Turbucz, conductorul și partenerul său. În această lună. în data de 6 ianuarie, Șuier ar fi împlinit 10 ani.

Șuier a fost un ciobănesc german negru, extrem de inteligent, foarte docil și prietenos, dar totuși nemilos cu cei care încalcă legea, crescut și dresat la Centrul Chinologic din Sibiu a devenit o adevărată vedetă națională.

Cățelul a fost nelipsit lipsit de la marile evenimente de entertainement din întreaga țară, cum ar fi Untold sau Neversea, anunță sursa citată.

