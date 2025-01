Monștrii cu chip de om. Au prins un câine și au făcut să îi explodeze o petardă în gură. FOTO

Un caz șocant a avut loc în comuna Beliș, județul Cluj-Napoca, atunci când niște „persoane” au profitat de un câine inofensiv pentru distracția lor macabră.

Un caz de o cruzime inimaginabilă a ieșit la lumină în localitatea Beliș, unde un câine blând, cunoscut în zonă pentru natura sa prietenoasă, a căzut victimă unei atrocități greu de conceput. Persoane neidentificate până în prezent i-au pus o petardă în gură, provocându-i răni atât de grave încât a fost imposibil să mai fie salvat.

Într-o postare publicată pe Facebook de Arca lui Noe din Cluj, cei de la adăpost relatează o poveste demnă de un film horror din care speră că autorităţile vor trage nişte concluzii şi vor găsi o modalitate de a veni în sprijinul animalelor care sunt nenorocite de dragul distracţiei cu petarde.

Câinele a fost eutanasiat

Imaginile și mărturiile celor implicați în salvarea sa descriu o scenă de coșmar. Petarda explodată în gura câinelui a distrus complet o parte din mandibulă, a sfârtecat limba și a împroșcat sângele pe zăpada din jur, transformând un peisaj altfel liniștit într-un decor macabru.

Voluntarii care au răspuns apelului disperat au ajuns la câine și l-au transportat de urgență la un cabinet veterinar. Doctorul a evaluat situația și a concluzionat că rănile suferite erau ireversibile, iar suferința animalului era extremă. Într-un final, s-a decis eutanasierea câinelui.

„Război fără învingători. I s-a pus o petardă în gură. Ce, cum și cui ar trebui și am putea să mai spunem în afară de: unui câine blând, cu toată bunătatea încă în ochi, i s-a pus o petardă în gură.

O petardă care a explodat, a împrăştiat fragmente de oase (o parte din mandibulă lipsește complet), a sfârtecat limba care a ajuns, necrozată, să se țină într-o pieliță, a împroșcat cu sânge aceeași zăpadă pe care la doar câțiva kilometri distanță oamenii se distrează pe pârtie. În Beliș.

Am reușit să ajungem la el, să îl preluăm și să îl ducem la Urgențe. Domnul Doctor, cu vastă experiență și cu alte cazuri grave pe care ni le-a salvat de-a lungul timpului, după evaluare ne-a explicat cum în gura acestui amărât a fost practic un război. Unul cu efecte ireversibile și ireparabile chiar mai profund decât se vede cu ochiul liber. Si Doamne… cât de dureros se vede și miroase.

Prin urmare, în urma evaluării s-a luat decizia demnă și umană pentru un astfel de caz greu de privit și greu de explicat.

L-am lăsat să doarmă pentru totdeauna în pace, pentru că a prelungi suferința unui animal pentru liniștea sufletului nostru atunci când știm că nu îi va fi dacă nu bine, măcar normal, nu e altceva decât un gest egoist care contravine principiilor noastre.

Am anunțat și autoritățile și le mulțumim pentru colaborare și promptitudine. Ne permitem să dăm și aici un tag Instituției Poliției Române Poliția Română. Niște oameni (posibil minori, dar lăsăm ancheta să se desfășoare) au cumpărat petarde, au prins un câine prea blând ca să se apere, și au făcut să îi explodeze o petardă în gură.

Lăsăm psihologii să se pronunțe dar nu putem să nu reamintim că în teorie comercializarea și utilizarea lor este interzisă prin lege. În practică, bucăți din sufletele noastre mor de-odată cu corpurile animalelor ucise de petarde și nepăsare.

Sunt poze dure, dar nu vom ezita să le punem. Dumneavoastră… puteți alege să nu pe vizualizați, dar privitul în altă parte (la propriu sau la figurat) nu va schimba niciodată nimic!”, relatează cei de la Arca lui Noe povestea sfâşietoare a căţelului ucis din distracţie.

Polițiștii îi caută pe făptași

„În data de 11 ianuarie a.c., polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de rănirea cu intenție a animalelor, faptă prevăzută de Legea 205/2004 privind protecția animalelor.

Sesizarea a fost formulată după ce un reprezentant al unei asociații pentru protecția animalelor a semnalat că un exemplar canin, de rasă metiș, a fost găsit în localitatea Beliș,

având leziuni grave la nivelul botului, care ar fi fost provocate de persoane necunoscute.

Animalul a fost transportat la un cabinet veterinar pentru evaluare medicală.

Din nefericire, în urma investigațiilor de specialitate, s-a constatat că leziunile erau incompatibile cu viața, iar câinele a fost eutanasiat.

Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul, identificarea persoanelor implicate și aplicarea măsurilor legale corespunzătoare”, au declarat pentru monitorulcj.ro reprezentanții IPJ Cluj.

