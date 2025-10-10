Procuroarea generală din New York a fost acuzată de falsificarea unor documente

Această acuzare survine după cea a fostului director FBI James Comey, de asemenea, un adversar personal al lui Donald Trump.

Letitia James a inițiat proceduri judiciare împotriva lui Donald Trump| Foto: Letitia James Facebook

Concret, Letitia James a fost acuzată de Bill Pulte, un apropiat al președintelui Donald Trump, de falsificarea unor documente cu privire la cererile de credite ipotecare, informează Agerpres, potrivit mai multor publicații americane.

În replică, membra Partidului Democrat a precizat că sunt „acuzații nefondate” și că demersurile împotriva ei nu îi vor afecta parcursul politic.

