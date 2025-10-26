Tragedie în Munții Făgăraș: doi turiști au murit după ce au alunecat de pe Vârful Netedu

Două echipe formate din 15 salvatori montani au reușit duminică, cu ajutorul unui elicopter SMURD, să recupereze trupurile celor doi turiști din Ploiești care au decedat sâmbătă, după ce au alunecat sute de metri de pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș.

Tragedie petrecută în Munții Făgăraș! Doi turiști și-au pierdut viața după ce au căzut în gol sute de metri.

„Ambele victime au fost transportate în firul văii, de unde elicopterul SMURD de la POA Brașov a reușit să le preia împreună cu unul dintre salvatorii montani pentru transportul către baza muntelui”, a explicat Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu.

Operațiunea de salvare a celor doi turiști decedați a început sâmbătă, însă nu a fost finalizată din cauza condițiilor meteo. Și duminică, intervenția a fost îngreunată de vreme, în zona accidentului fiind ceață și înnorat.

Cei doi turiști au fost însoțiți de un al treilea, tot din Ploiești. Potrivit directorului Salvamont Sibiu, singurul dintre cei trei care a supraviețuit, tot un bărbat din Ploiești, a fost recuperat sâmbătă, de către elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan.

Potrivit sursei citate, cei trei turiști, victimele nu erau echipate corespunzător pentru condițiile de iarnă din zonă. (Agerpres)

