Un cercetător UBB, parte din echipa laureatului Premiului Nobel pentru Chimie

Cercetătorul Paul Nicu, membru al comunității Universității Babeș-Bolyai (UBB) Cluj a făcut parte din echipa coordonată de Ben L. Feringa, laureat al Premiului Nobel pentru Chimie.

Un articol de cercetare apărut recent pe coperta prestigioasei reviste Nature Chemistry marchează un moment important pentru știința românească prin prezența cercetătorului Paul Nicu, membru al comunității UBB, în cadrul unei colaborări internaționale conduse de laureatul Premiului Nobel Ben L. Feringa.

Studiul a reușit, în premieră mondială, să reproducă în laborator, în mod controlat, dinamica structurală a proteinelor și ADN-ului - o combinație unică între adaptivitate conformațională și reciclabilitate configurațională.

Polimerii sintetizați de echipa de cercetare se comportă asemenea biomoleculelor naturale: sunt construiți din unități simple bazate pe disulfuri, pot trece reversibil de la structuri dezordonate la structuri elicoidale ordonate și înapoi la monomerii inițiali. Această capacitate de auto-organizare și reciclare integrală oferă o cale concretă pentru proiectarea materialelor sustenabile ale viitorului și deschid un drum nou pentru cercetarea materialelor adaptative și redefinesc conceptul de materie sintetică inteligentă.

Contribuție românească semnificativă într-un studiu coordonat de laureatul Premiului Nobel pentru Chimie

Contribuția românească a fost una semnificativă. A vizat modelarea teoretică a sistemelor de polimeri studiate experimental, lucru care a dus la identificarea și validarea mecanismelor care stau la baza acestor procese esențiale vieții.

Dr. Paul Nicu este cercetător la Fundația Provitam și cercetător asociat la Universitatea Babeș-Bolyai, Centrul de Chimie Fundamentală și Aplicată - Metalomica, din cadrul Facultății de Chimie și Inginerie Chimică. Cu o vastă experiență în domeniul chimiei computaționale și al modelării cuantice a proprietăților spectroscopice, dr. Paul Nicu are o contribuție importantă la formarea studenților masteranzi și doctoranzi din UBB, fiind implicat activ în activități precum seria anuală de conferințe și tutoriale „Molecular Modeling in Chemistry and Biochemistry” și în școala de vară adresată studenților doctoranzi și cercetătorilor postdoctorali „International School - Quantum Chemistry of Excited States (QCES)”.

Articolul integral poate fi găsit la adresa: https://doi.org/10.1038/s41557-025-01947-0 (Zhang, Q., Nicu, V.P., Buma, W.J. et al. Dual dynamic helical poly(disulfide)s with conformational adaptivity and configurational recyclability. Nat. Chem. 17, 1462–1468 / 2025).

