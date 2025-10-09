László Krasznahorkai, Doctor Honoris Causa al UBB Cluj, distins cu Premiul Nobel pentru literatură

László Krasznahorkai, Doctor Honoris Causa al Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca, a fost distins cu Premiul Nobel pentru literatură.

Lenke Szilágyi, Doctor Honoris Causa al UBB Cluj, câștigător al Premiului Nobel pentru literatură / commons.wikimedia.org

Decizia a fost anunțată joi, 9 octombrie 2025, de Academia Regală Suedeză de Științe.

DHC al UBB Cluj, distins cu Premiul Nobel pentru literatură

Premiul Nobel pentru Literatură a fost acordat ca recunoaștere a operelor impresionante și vizionare, capabile să reafirme puterea artei chiar și în mijlocul terorii apocaliptice („for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art”).

Scriitorul deține numeroase distincții, printre care Premiul Kossuth și Premiul József Attila, precum și prestigiosul premiu internațional Man Booker, iar în data de 26 martie 2019 a devenit membru al comunității Universității Babeș–Bolyai, care i-a acordat, la propunerea Facultății de Litere, titlul de Doctor Honoris Causa.

„Îl felicităm, în numele întregii comunități UBB, pe dl. László Krasznahorkai! Distincția reprezintă nu doar o recunoaștere a realizărilor sale de excepție, ci și o onoare pentru comunitatea noastră din care face parte în calitate de Doctor Honoris Causa”, afirmă rectorul UBB, prof. univ. dr. Adrian Petrușel.

