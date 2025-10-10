Maria Corina Machado a câștigat Premiul Nobel pentru Pace!

Originară din Venezuela, Maria Corina Machado (58 de ani) a fost anunțată de Comitetul Nobel norvegian că a câștigat Premiul Nobel pentru Pace.

Foto: Maria Corina Machado Facebook

Maria Corina Machado a obținut Premiul Nobel „pentru munca ei neobosită de promovare a drepturilor democratice ale poporului venezuelean și pentru lupta ei de a obține o tranziție justă și pașnică de la dictatură la democrație”, a explicat Comitetul Nobel norvegian, potrivit HotNews.ro

În calitate de lider al mișcării democratice din Venezuela, Maria Corina Machado este unul dintre cele mai extraordinare exemple de curaj civil din America Latină din ultima perioadă, potrivit comunicatului Comitetului Nobel.

Potrivit celor de la Digi24, Maria Corina Machado a fost o figură cheie, unificatoare, într-o opoziție politică care a fost odată profund divizată – o opoziție care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere și de un guvern reprezentativ.

Înaintea alegerilor din 2024, Maria Machado era candidata opoziției la președinție, dar regimul i-a blocat candidatura. Ea a susținut apoi reprezentantul unui alt partid, Edmundo Gonzalez Urrutia, în alegeri. Sute de mii de voluntari s-au mobilizat dincolo de diviziunile politice.

Aceștia au fost instruiți ca observatori electorali pentru a asigura alegeri transparente și corecte. În ciuda riscului de hărțuire, arestare și tortură, cetățenii din toată țara au supravegheat secțiile de votare.

Aceștia s-au asigurat că rezultatele finale au fost documentate înainte ca regimul să poată distruge buletinele de vot și să mintă cu privire la rezultat.

„Doamna Machado a fost o figură esențială și unificatoare într-o opoziție politică ce fusese cândva profund divizată – o opoziție care a găsit un teren comun în cererea pentru alegeri libere și un guvern reprezentativ”, a punctat Comitetul Nobel.

