Cât va plăti chirie Filarmonica „Transilvania” la Academia de Muzică din Cluj? Rector Vasile Jucan: „Suma este puțin mai mare decât plăteau dincolo, dar spațiul triplu.”

Rectorul Academei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, prof. univ, dr. Vasile Jucan, a dezvăluit, azi, 23 septembrie 2025, cât va plăti chirie Filarmonica de Stat „Transilvania”.

Sala „Héritage” de la Academia de Muzică Cluj, locul în care vor avea loc concertele Filarmonicii de Stat „Transilvania” | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Rectorul Vasile Jucan a spus că Filarmonica Stat „Transilvania” este compusă, în mare parte, din foștii studenți ai Academei de Muzică Cluj și că este o instituție-soră.

„Am oferit posibilitatea (Filarmonicii - n. red.) ca activitatea lor să se desfășoare în noua sală (Sala „Héritage” - n. red.) În condiții europene, Filarmonica poate își poate pune în valoare întregul potențial. Am propus o chirie rezonabilă, raportată la spațiile generoase, peste 2.500 metri pătrați și suntem în discuții cu Consiliul Județean pentru finalizarea contractului. Primele concerte, cele din 3 și 6 octombrie, se vor desfășura deja aici”, a declarat, marți, rectorul Vasile Jucan, într-o conferință de presă cu ocazia inaugurării noului sediul al Academei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca

Acesta a dezvăluit valoarea contractului de închiriere pentru sală și faptul că documentul încă nu a fost semnat deoarece este o procedură juridică, însă urmează și parafarea.

Chirie de 94.000 lei plus TVA pentru Filarmonica „Transilvania” la Academia de Muzică Cluj

„Nu am semnat încă contractul (de închiriere - n. red.). Este o procedură juridică, asta mi s-a spus ieri. Dacă se semnează contractul… dar se va semna, nu avem nicio problemă. Suma este de 94.000 de lei pe lună, plus TVA. Este cu puțin mai mult față de cât plăteau înainte, dar era un spațiu de trei ori mai mic decât ce avem noi aici”.

Concerte de excepție într-o sală cu peste 1.000 de locuri la Cluj

Sala „Héritage” de la Academia de Muzică din Cluj va găzdui două concerte:

Vineri, 3 octombrie 2025, ora 19.00 - Filarmonica de Stat „Transilvania”, sub bagheta maeștrilor Lawrence Foster și Cristian Mandeal, va interpreta lucrări de George Enescu, Max Bruch și Ludwig van Beethoven. Soliștii invitați sunt: Gabriel Croitoru, Anita Hartig, Cristina Damian, Marius Vlad Budoiu și Mihai Damian.

Luni, 6 octombrie 2025, ora 19.00 - Concertul extraordinar de inaugurare, cu arii și momente orchestrale celebre din repertoriul liric internațional, susținut de artiști de talie internațională: Adela Zaharia, Judit Kutasi, Ovidiu Purcel și Adrian Sâmpetrean, sub conducerea acelorași dirijori de prestigiu.

