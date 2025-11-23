Incendiu în Huedin! Acoperișul unei case a luat foc în toiul nopții

Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin au intervenit noaptea trecută pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casă de locuit situată pe strada Ecaterina Varga din orașul Huedin.

Apelul de urgență a venit în jurul orei 01.20, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere.

Până la sosirea pompierilor, două persoane au reușit să se autoevacueze, iar incendiul s-a manifestat la acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

De asemenea, a mai fost afectat un atelier de tâmplărie alăturat, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați.

Forțele noastre au stins flăcările în limitele găsite, revenind la bază în jurul orei 03.55.

Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza amplasării necorespunzătoare a materialelor combustibile față de o sobă.

