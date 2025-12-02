Vlad Pascu află dacă va face 10 ani de pușcărie sau mai puțin. A făcut recurs la Înalta Curte.

Condamnat definitiv la 10 ani de închisoare de Curtea de Apel Constanța în cazul accidentului din 2 Mai, Vlad Pascu a atact decizia la Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Vlad Pascu, șoferul drogat care omorât doi tineri în stațiunea 2 Mai, află dacă îi va fi redusă pedeapsa de 10 ani de închisoare| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Instanţa supremă se va pronunţa, marţi, asupra unei cereri de recurs în casaţie, depusă de avocaţii lui Vlad Matei Pascu, condamnat definitiv de Curtea de Apel Constanţa la 10 ani de închisoare în cazul accidentului din stațiune 2 Mai.

Prin această cale extraordinară de atac, Pascu speră să obţină o reducere a pedepsei. Decizia Înaltei Cruţi de Casaţie şi Justiţie va fi definitivă, potrivit g4media.ro.

La finalul lunii august, Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare.

Decizia de condamnare a venit la o distanță de doi ani, după ce în august 2023, pe fondul consumului de droguri, Vlad Pascu a accidentat mortal doi tineri în stațiunea 2 Mai.

Dosarul se află acum pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiție, într-un complet de filtru care, pe 2 decembrie, va decide dacă cererea a fost legal formulată, iar judecata de la ÎCCJ poate începe, notează sursa citată.

În recurs, avocații acestuia au invocat două motive:

lipsa de la dosar a unei expertize care să stabilească dacă drogurile găsite în sângele lui Vlad Pascu, în concentrațiile stabilite la analiza toxicologică, puteau sau nu să producă efecte asupra capacității acestuia de a conduce un vehicul

nevalorificarea denunțurilor făcute de Pascu la DIICOT, în condițiile în care, susțin avocații, unul dintre ele a dus la condamnarea dealerului de droguri Tudor Duma, zis „Maru”, iar legea prevede că martorul care „denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit una dintre infracțiunile privind traficul de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.

Vlad Pascu nu a beneficiat de acest avantaj, potrivit avocaților acestuia.

Dacă recursul în casaţie e admis, judecătorii pot dispune, potrivit legii, fie rejudecarea cauzei, fie achitarea inculpatului.

Șoferul drogat, condamnat la 10 ani de închisoare

În 21 august 2025, Curtea de Apel Constanța a respins apelul lui Vlad Pascu și a menținut decizia de condamnare dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025: 10 ani de închisoare.

De asemenea, judecătorii au respins apelul procurorilor, dar și ale familiilor victimelor, care ceruseră o pedeapsă mai mare pentru Vlad Pascu.

Părinţii celor doi tineri ucişi în accidentul de la 2 Mai au criticat decizia Curţii de Apel Constanţa de a-l condamna pe Vlad Pascu la doar zece ani închisoare.

