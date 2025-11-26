Vlad Pascu cere reducerea pedepsei și atacă decizia de condamnare la Instanța Supremă. A primit 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai în urma căruia doi tineri au murit.

După doar trei luni de pușcărie, Vlad Pascu, șoferul drogat care a accidentat mortal doi tineri în stațiunea 2 Mai, cere revizuirea pedepsei de 10 ani de închisoare.

Vlad Pascu, șoferul drogat care omorât doi tineri în stațiunea 2 Mai, cere reducerea pedepsei de 10 ani de închisoare| Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

La finalul lunii august, Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la 10 ani de închisoare.

Decizia de condamnare a venit la o distanță de doi ani, după ce în august 2023, pe fondul consumului de droguri, Vlad Pascu a accidentat mortal doi tineri în stațiunea 2 Mai.

Acum, după câteva luni de la condamnare, Pascu atacă decizia de condamnare la Înalta Curte de Casație și Justiție, informează Libertatea.ro

Vlad Pascu cere reducerea pedepsei și atacă decizia de condamnare la Instanța Supremă. A primit 10 ani de închisoare pentru accidentul din 2 Mai în urma căruia doi tineri au murit.

Vlad Pascu, prin avocați, a formulat recurs în casație împotriva condamnării definitive la 10 ani de închisoare, sperând ca, astfel, pedeapsa să îi fie redusă.

Dosarul se află acum pe rolul Înaltei Curți de Casație şi Justiție, într-un complet de filtru care, pe 2 decembrie, va decide dacă cererea a fost legal formulată, iar judecata de la ÎCCJ poate începe, notează sursa citată.

În recurs, avocații acestuia au invocat două motive:

*lipsa de la dosar a unei expertize care să stabilească dacă drogurile găsite în sângele lui Vlad Pascu, în concentrațiile stabilite la analiza toxicologică, puteau sau nu să producă efecte asupra capacității acestuia de a conduce un vehicul

*nevalorificarea denunțurilor făcute de Pascu la DIICOT, în condițiile în care, susțin avocații, unul dintre ele a dus la condamnarea dealerului de droguri Tudor Duma, zis „Maru”, iar legea prevede că martorul care „denunță și facilitează identificarea și tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârșit una dintre infracțiunile privind traficul de droguri beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege”.

Vlad Pascu nu a beneficiat de acest avantaj, potrivit avocaților acestuia.

Dacă recursul în casaţie e admis, judecătorii pot dispune, potrivit legii, fie rejudecarea cauzei, fie achitarea inculpatului.

Șoferul drogat, condamnat la 10 ani de închisoare

În 21 august 2025, Curtea de Apel Constanța a respins apelul lui Vlad Pascu și a menținut decizia de condamnare dată de Judecătoria Mangalia în ianuarie 2025: 10 ani de închisoare.

De asemenea, judecătorii au respins apelul procurorilor, dar și ale familiilor victimelor, care ceruseră o pedeapsă mai mare pentru Vlad Pascu.

Părinţii celor doi tineri ucişi în accidentul de la 2 Mai au criticat decizia Curţii de Apel Constanţa de a-l condamna pe Vlad Pascu la doar zece ani închisoare:

„Era de aşteptat. Noi ne-am întărit sufleteşte, ne aşteptam la mai rău. E o decizie, zic eu, sfidătoare (...) Eu am mai tot spus de-a lungul timpului, aici au fost trase nişte sfori de la bun început, pentru că se ştia gravitatea faptei pe care a comis-o acest Vlad Pascu. Părinţii au făcut tot posibilul ca să îi minimalizeze eventuala sentinţă, înţelegere cu ...aşa...denunţul. Poliţia, procuratura, toţi cei care au făcut acest caz şi l-au trimis în primă instanţă la Mangalia, atunci cazul era ca şi judecat (...) El se va întâlni în câţiva ani cu părinţii lui, se va bucura de viaţă, iar noi nu ne vom mai vedea copiii. Este o durere în suflet, dar trebuie să ne concentrăm pe creşterea copiilor pe care încă îi mai avem. Se putea şi mai rău de atât, să-i scadă din sentinţă. În România există două tipuri de lege, una pentru o anumită clasă socială şi alta pentru noi, oamenii normali”, declara tatăl Robertei în august 2025.

Vlad Pascu a fost condamnat după ce în dimineața zilei de 19 august 2023 a condus un autoturism sub influența substanțelor psihoactive și a accidentat un grup de tineri care mergeau pe marginea drumului, la intrarea în localitatea 2 Mai. Accidentul s-a soldat cu decesul a două persoane, în vârstă de 20 și 21 de ani, și cu rănirea altor trei. În urma impactului, Pascu a părăsit locul accidentului, fiind depistat ulterior de polițiști în localitatea Vama Veche.

În octombrie 2023, el a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: