EXCLUSIV. CNA recunoaște că nu poate combate campaniile de dezinformare online. Mircea Toma: „Eliminăm cu lingurița un strop dintr-un «tsunami» toxic”

Dezinformarea se răspândește tot mai ușor în mediul online, mai ales în perioadele electorale. Videoclipuri, mesaje scoase din context și campanii care țintesc politicieni circulă rapid pe platforme precum TikTok. Din păcate, autoritățile nu au încă instrumentele necesare pentru a combate campaniile de dezinformare.

Mircea Toma, membru CNA | Foto: Sergiu Tămaș, monitorulcj.ro

Un exemplu recent este cazul lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și actual candidat la Primăria Capitalei, care îi acuză pe cei din AUR că ar face o campanie amplă de dezinformare pe TikTok împotriva sa. În ultimele zile, Ciucu a depus peste 20 de reclamații la CNA cu privire la această campanie de dezinformare, însă CNA nu le-a putut analiza întrucât nu are competență asupra platformelor online, iar sesizările au fost redirecționate integral către Biroul Electoral Municipal.

În acest context, Mircea Toma, membru CNA, a declarat în exclusivitate pentru monitorulcj.ro că instituția nu dispune de aparatul tehnic pentru a combate campaniile de dezinformare online.

„La biroul electoral municipal se judecă postările cu relevanță electorală de pe platforme. Noi nu avem competența aceasta, ne ocupăm doar de radio și TV.”

Toma a subliniat că CNA poate elimina doar punctual conținuturile ilegale atunci când sunt reclamate, dar acest tip de intervenție este insuficient când vorbim despre campanii de dezinformare coordonate.

„Când vorbim despre campanii, vorbim de milioane de mesaje. Noi vedem doar unul, cel reclamat, și îl ștergem pe acela. Deci în spate, degeaba eliminăm cu lingurița un strop de apă dintr-un „tsunami” toxic când avem nevoie de un instrument care să ne ducă acolo unde se generează „tsunamiul” să-l întrerupem de acolo.”

„Sperăm ca guvernul să aibă grijă de noi și să ne dea banii necesari”. CNA cere finanțare pentru combaterea dezinformării

Toma, a mai explicat și că instituția are nevoie de o platformă tehnică care să permită intervenția direct acolo unde sunt generate și amplificate campaniile de dezinformare online. Consiliul speră ca în prima parte a anului viitor guvernul să aloce finanțarea necesară pentru a putea cumpăra tehnologia care să permită intervenția eficientă împotriva campaniilor toxice de pe internet, după ce guvernul a redus anterior cu 200.000 de euro bugetul instituției.



Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: