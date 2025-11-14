Național
Amendă uriașă pentru Realitatea TV din cauza campaniei deșănțate pentru Anca Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.
CNA a amendat Realitatea TV cu 100.000 de lei pentru publicitate electorală în favoarea Ancăi Alexandrescu. „E o delegare a conţinutului editorial către un candidat, împotriva interesului public şi a echilibrului”, spune vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.Amendă uriașă pentru Realitatea TV, pentru publicitate electorală în favoarea Ancăi Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.| Foto: Depositphotos.com
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a dat o amendă uriașă pentru Realitatea TV, pentru campania pentru Anca Alexandrescu: 100.000 de lei, notează Defapt.ro, care citează Pagina de Media.
CITEȘTE ȘI:
Mesajul CNA la Cluj. Valentin Jucan, vicepreședinte: „Educația media este ca un vaccin. Își face efectul pe termen lung.”
Membrii CNA au arătat că, fără precedent, în studioul Realității TV s-au strâns semnături pentru fosta susținătoare a lui Călin Georgescu.
Amendă uriașă pentru Realitatea TV din cauza campaniei deșănțate pentru Anca Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.
„Nici eu nu-mi amintesc ca în audiovizualul românesc să întâlnesc strângere de semnături al unui candidat într-un platou de televiziune. Este fără precedent în audiovizualul din România”, a declarat vicepreșdintele CNA, Valentin Jucan, potrivit sursei citate.
CITEȘTE ȘI:
CNA, solicitare către Nicușor Dan pentru includerea educației media în strategia de securitate. Valentin Jucan: „Este o chestiune de siguranță națională”.
„Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru.
Este pur şi simplu o delegare a conţinutului editorial către un candidat şi împotriva interesului public şi a echilibrului”, a explicat Valentin Jucan, vicepreședinte Consiliului Național al Audiovizualului.
De asemenea, CNA a arătat ce titluri favorabile Ancăi Alexandrescu a rulat Realitatea TV: „Astăzi: Anca Alexandrescu, din nou în mijlocul românilor”; „Astăzi: Anca Alexandrescu vorbeşte cu românii în stradă”; „Anca Alexandrescu şi George Simion, şedinţa în stradă cu românii”; „Anca Alexandrescu, printre români. Momente emoţionante”; „Anca Alexandrescu, alături de românii umiliţi de regim”; „Anca Alexandrescu descinde în pieţele capturate de mafie”; „Acum: Anca Alexandrescu, alături de români în stradă”; „Anca Alexandrescu descinde acum în sectorul 4, imagini în direct”; „Acum: Susţinere masivă pentru Anca Alexandrescu, oamenii strâng semnături”.
În decembrie 2024, Realitatea TV a fost amendată de CNA cu 100.000 de lei pentru că l-a lăsat pe Călin Georgescu să propage o teorie a războiului.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
Foto: Depositphotos.com
CITEȘTE ȘI: