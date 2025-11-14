Amendă uriașă pentru Realitatea TV din cauza campaniei deșănțate pentru Anca Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.

CNA a amendat Realitatea TV cu 100.000 de lei pentru publicitate electorală în favoarea Ancăi Alexandrescu. „E o delegare a conţinutului editorial către un candidat, împotriva interesului public şi a echilibrului”, spune vicepreședintele CNA, Valentin Jucan.

Amendă uriașă pentru Realitatea TV, pentru publicitate electorală în favoarea Ancăi Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.| Foto: Depositphotos.com

Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a dat o amendă uriașă pentru Realitatea TV, pentru campania pentru Anca Alexandrescu: 100.000 de lei, notează Defapt.ro, care citează Pagina de Media.

Membrii CNA au arătat că, fără precedent, în studioul Realității TV s-au strâns semnături pentru fosta susținătoare a lui Călin Georgescu.

Amendă uriașă pentru Realitatea TV din cauza campaniei deșănțate pentru Anca Alexandrescu. Valentin Jucan (CNA): „Este fără precedent în audiovizualul din România”.

„Nici eu nu-mi amintesc ca în audiovizualul românesc să întâlnesc strângere de semnături al unui candidat într-un platou de televiziune. Este fără precedent în audiovizualul din România”, a declarat vicepreșdintele CNA, Valentin Jucan, potrivit sursei citate.

„Nici măcar în cazul lui Călin Georgescu nu s-a întâmplat acest lucru.

Este pur şi simplu o delegare a conţinutului editorial către un candidat şi împotriva interesului public şi a echilibrului”, a explicat Valentin Jucan, vicepreședinte Consiliului Național al Audiovizualului.

De asemenea, CNA a arătat ce titluri favorabile Ancăi Alexandrescu a rulat Realitatea TV: „Astăzi: Anca Alexandrescu, din nou în mijlocul românilor”; „Astăzi: Anca Alexandrescu vorbeşte cu românii în stradă”; „Anca Alexandrescu şi George Simion, şedinţa în stradă cu românii”; „Anca Alexandrescu, printre români. Momente emoţionante”; „Anca Alexandrescu, alături de românii umiliţi de regim”; „Anca Alexandrescu descinde în pieţele capturate de mafie”; „Acum: Anca Alexandrescu, alături de români în stradă”; „Anca Alexandrescu descinde acum în sectorul 4, imagini în direct”; „Acum: Susţinere masivă pentru Anca Alexandrescu, oamenii strâng semnături”.

În decembrie 2024, Realitatea TV a fost amendată de CNA cu 100.000 de lei pentru că l-a lăsat pe Călin Georgescu să propage o teorie a războiului.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: