Un incendiu a izbucnit într-un apartament din Florești! Update: O pisică a murit.

Pompierii din cadrul Detașamentului 2 Cluj-Napoca intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit într-un apartament situat pe strada Eroilor din comuna Florești.

Foto: ISU Cluj

UPDATE: Intervenția a fost finalizată. Femeia de aproximativ 70 de ani, salvată de către pompieri, a fost transportată la spital. De asemenea, colegii noștri au evacuat din apartament 7 pisici, iar în cazul uneia dintre acestea au aplicat manevre de resuscitare.

Din păcate, pisica nu a putut fi salvată. Celelalte 6 animale au fost preluate de către un medic veterinar. Cel mai probabil, incendiul a izbucnit din cauza unei lumânări nesupravegheate.

Celelalte persoane evacuate au putut reveni în siguranță în bloc.

La fața locului au fost trimise trei autospeciale, autoscara și o ambulanță SMURD. Din primele date, incendiul se manifestă la un apartament situat la etajul I, iar pompierii au constituit imediat echipe de căutare-salvare, pentru a verifica dacă nu există persoane surprinse în interior. Din fericire, până acum nu sunt anunțate victime.

De asemenea, casa scării este inundată cu fum. Ca măsură de precauție, 10 persoane s-au autoevacuat.

În interiorul apartamentului a fost găsită o victimă, pe care pompierii au reușit să o evacueze. Victima este conștientă, dar a suferit o intoxicație cu fum și diferite arsuri. Femeia primește îngrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD.

Aproximativ 30 de persoane s-au autoevacuat. Incendiul este lichidat, se lucrează pentru ventilarea spațiului, a preciat ISU.

