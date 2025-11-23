Ploaie și câțiva fulgi de zăpadă la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 23 noiembrie?

Locuitorii municipiului Cluj-Napoca vor avea parte de un sfârșit de săptămână cu precipitații.

Prognoza meteo pentru duminică, 23 noiembrie | Foto: monitorulcj.ro

Duminică, 23 noiembrie, maxima atinsă va fi de 3 grade Celsius, în jurul orei 10:00, în timp ce minima este de doar un grad Celsius, înregistrată în tot restul zilei după ora 17.

În plus, spre deosebire de celelalte zile, astăzi vor cădea și câțiva fulgi de zăpadă, iar vântul va sufla cu o putere de 6 km/h.

