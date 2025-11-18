  • Flux RSS
Actualitate

Zi ploioasă la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 18 noiembrie?

Clujenii vor avea parte marți, 18 noiembrie, de o zi cu precipitații.

Prognoza meteo pentru marți, 18 noiembrie | Foto: monitorulcj.ro Prognoza meteo pentru marți, 18 noiembrie | Foto: monitorulcj.ro

 

 


 

Va ploua în prima parte a zilei, însă norii și vremea închisă vor rămâne până după miezul nopții.


 

Maxima zilei va fi de 4 grade Celsius, aproape de ora 14:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 19:00, când sunt estimate două grade Celsius.


Ultimele Stiri
