Zi ploioasă la Cluj. Cum va fi vremea astăzi, 18 noiembrie?

Clujenii vor avea parte marți, 18 noiembrie, de o zi cu precipitații.

Prognoza meteo pentru marți, 18 noiembrie | Foto: monitorulcj.ro

Va ploua în prima parte a zilei, însă norii și vremea închisă vor rămâne până după miezul nopții.

Maxima zilei va fi de 4 grade Celsius, aproape de ora 14:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 19:00, când sunt estimate două grade Celsius.

