Actualitate

Vremea se îmbunătățește la Cluj. Care este prognoza meteo pentru astăzi, 21 noiembrie?

Clujenii vor avea parte vineri, 21 noiembrie, de o zi cu temperaturi în creștere față de începutul săptămânii.

Prognoză meteo pentru Cluj-Napoca, vineri, 21 noiembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro Prognoză meteo pentru Cluj-Napoca, vineri, 21 noiembrie 2025 | Foto: monitorulcj.ro

 

 


Cerul va fi senin vineri, la Cluj-Napoca.

Maxima zilei va fi de 13 grade Celsius, aproape de ora 14:00, în timp ce minima va fi înregistrată la ora 09:00, când sunt estimate 7 grade „Celsius.


