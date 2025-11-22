  • Flux RSS
Început de weekend cu precipitații la Cluj. Cum va fi vremea sâmbătă, 22 noiembrie?

Astăzi, 22 noiembrie, locuitorii din municipiul Cluj vor avea parte de o zi ploioasă.

Prognoza meteo pentru 22 noiembrie / Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro Prognoza meteo pentru 22 noiembrie / Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro

 

 


 

Sâmbătă revin ploile la Cluj, iar temperatura va scădea și ea considerabil față de începutul săptămânii.


 

Maxima zilei de astăzi va fi de 6 grade Celsius, la ora 12:00, în timp ce minima estimată este de 4 grade, în jurul orei 19:00, astfel că vom avea parte de o vreme capricioasă.


