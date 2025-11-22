Actualitate
Început de weekend cu precipitații la Cluj. Cum va fi vremea sâmbătă, 22 noiembrie?
Astăzi, 22 noiembrie, locuitorii din municipiul Cluj vor avea parte de o zi ploioasă.Prognoza meteo pentru 22 noiembrie / Foto: Ana GREAVU - monitorulcj.ro
Sâmbătă revin ploile la Cluj, iar temperatura va scădea și ea considerabil față de începutul săptămânii.
Maxima zilei de astăzi va fi de 6 grade Celsius, la ora 12:00, în timp ce minima estimată este de 4 grade, în jurul orei 19:00, astfel că vom avea parte de o vreme capricioasă.
Citiți monitorulcj.ro și pe Google News
CITEȘTE ȘI: